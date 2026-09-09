Asian Games 2026: फाइव-स्टार होटल नहीं, इस होटल में रुकेंगे भारतीय क्रिकेटर्स, BCCI ने बताई पूरी वजह?

एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान जाने वाले भारतीय क्रिकेटर्स इस बार विदेशी दौरों की तरह फाइव-स्टार होटल में नहीं रुकेंगे. टीम के खिलाड़ियों के लिए एशियन गेम्स की आयोजन समिति की ओर से तय किए गए होटल में ही रहने की व्यवस्था की गई है. BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कर दिया है कि भारतीय खिलाड़ी नागोया में आयोजकों की ओर से उपलब्ध कराए गए होटल में ही ठहरेंगे. पिछले सप्ताह ऐसी खबरें सामने आई थीं कि BCCI खिलाड़ियों के लिए की गई होटल व्यवस्था से खुश नहीं है. इसे लेकर काफी चर्चा भी हुई थी. हालांकि, राजीव शुक्ला ने इन चिंताओं को ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं माना और कहा कि BCCI और खिलाड़ी इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं.
BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के मुताबिक होटल फाइव-स्टार तो नहीं हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए अच्छे और आरामदायक हैं. BCCI ने खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर तस्वीरें और वीडियो भी देखे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय क्रिकेटर्स को किसी तरह की परेशानी न हो. शुक्ला ने बताया कि अगर भारतीय टीम को टोक्यो या ओसाका में ठहराया जाता, तो खिलाड़ियों को काफी दूर से मैच वेन्यू तक आना-जाना पड़ता. टोक्यो और ओसाका दोनों ही नागोया से काफी दूर हैं और बुलेट ट्रेन से भी करीब डेढ़ घंटे का सफर करना पड़ता है. ऐसे में खिलाड़ियों को नागोया में ही ठहराने का फैसला किया गया.
राजीव शुक्ला ने यह भी साफ किया कि भारतीय क्रिकेटर्स को ट्विन-शेयरिंग रूम में नहीं रखा जाएगा. खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग कमरे की व्यवस्था की गई है. यानी हर खिलाड़ी को अपना कमरा मिलेगा, जिससे उनके आराम और तैयारी में कोई परेशानी न हो. दरअसल, नागोया में टॉप-रेटेड होटलों की संख्या सीमित है. यही वजह थी कि भारतीय क्रिकेटर्स के लिए होटल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठे. हालांकि, आयोजकों ने इसी शहर में खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था करने का फैसला किया, ताकि पूरी टीम एशियन गेम्स के माहौल और आयोजन स्थल के करीब रह सके.
राजीव शुक्ला ने बताया कि BCCI की चिंता होटल से ज्यादा मैदान, पिच और ड्रेसिंग रूम को लेकर थी. आयोजकों के साथ इन मुद्दों पर बातचीत हुई और अब इन्हें भी ठीक कर दिया गया है. राजीव शुक्ला के मुताबिक, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC की टीम ने नागोया जाकर मैदान, पिच और ड्रेसिंग रूम का जायजा लिया है. इसके बाद ACC की टीम ने इन व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई है. BCCI के अनुसार अब इन सभी चीजों को लेकर स्थिति ठीक है.
राजीव शुक्ला ने बताया कि भारतीय खिलाड़ियों के आवास की व्यवस्था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) , एशियन गेम्स ऑर्गनाइजिंग कमिटी और जापान क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) की ओर से की जा रही है. भारत ने एशियन गेम्स की मेंस और विमेंस क्रिकेट कॉम्पिटीशन के लिए मजबूत और लगभग पूरी ताकत वाली टीमें चुनी हैं. मेंस टीम की कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे, जबकि महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी. ऐसे में भारतीय टीम से एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है.