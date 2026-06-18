Add Zee Business As A Preferred Source
App

Asian Games 2026: भारतीय टेबल टेनिस टीम का ऐलान, स्टार प्लेयर मणिका बत्रा हुईं बाहर, ये है वजह

Manika Batra Dropped From Asian Games 2026 Squad: इस साल जापान के नागोया में एशियन गेम्स 2026 का आयोजन होना है. इन खेलों में भारत की टेबल टेनिस टीम में स्टार प्लेयर मणिका बत्रा को जगह नहीं मिली. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह...

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 18, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:55 PM IST
Asian Games 2026: भारतीय टेबल टेनिस टीम का ऐलान, स्टार प्लेयर मणिका बत्रा हुईं बाहर, ये है वजह
Image Credit: Asian Games 2026 Why Table Tennis Star Manika Batra Dropped

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डंपर चालक ने दादरी पुलिस को खूब छकाया, रॉन्ग साइड से भागते हुए पत्थर सड़क पर गिराए
Gautambuddh Nagar9 min ago
2
Sirsa News10 min ago
3
Asian Games 202612 min ago
4
​​ UP news27 min ago
5
mp news27 min ago