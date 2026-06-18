Manika Batra Dropped From Asian Games 2026 Squad: जापान के नागोया में इस साल 20वें एशियाई खेलों (20th Asian Games) का आयोजन होना है. इन खेलों के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) ने गुरुवार को भारतीय टेबल टेनिस टीम की घोषणा कर दी है. टीम के चयन में सबसे चौंकाने वाला फैसला सबसे प्रसिद्ध टेबल टेनिस स्टार मणिका बत्रा (Manika Batra) को लेकर रहा, जिन्हें मुख्य टीम से बाहर कर दिया गया है.
ये वही मणिका बत्रा हैं, जो राष्ट्रमंडल खेलों (CWG) की मल्टीपल मेडल विनर और 2018 एशियन गेम्स में ऐतिहासिक मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज जीतने वाली खिलाड़ी हैं. उन्हें स्वास्तिका घोष के साथ रिजर्व (स्टैंडबाय) खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है.
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मणिका बत्रा को बाहर क्यों किया गया है? तो इसकी वजह उनका खराब प्रदर्शन नहीं, बल्कि फेडरेशन का कड़ा चयन मानदंड (Selection Criteria) है. मणिका हाल के दिनों में घरेलू (डोमेस्टिक) टूर्नामेंट्स से नदारद रही थीं, जिसके चलते वह TTFI की राष्ट्रीय रैंकिंग में जगह नहीं बना सकीं.
दरअसल, साल 2023 में तैयार की गई नई चयन नीति के अनुसार, एशियन गेम्स की टीम चुनने के लिए खिलाड़ियों की राष्ट्रीय रैंकिंग को 50 प्रतिशत वेटेज (महत्व) दिया जाता है, जबकि वर्ल्ड रैंकिंग को 40 प्रतिशत और बाकी 10 प्रतिशत का फैसला चयन समिति के विवेक पर निर्भर करता है. मणिका राष्ट्रीय रैंकिंग के इस समीकरण में फिट नहीं बैठ सकीं, इसलिए उन्हें मुख्य टीम से बाहर रखा गया है. वर्तमान में मणिका बत्रा (वर्ल्ड रैंकिंग 51) भारत की दूसरी सबसे ऊंची रैंकिंग वाली महिला खिलाड़ी हैं.
मणिका बत्रा की अनुपस्थिति में भारत की नंबर-1 महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला (Sreeja Akula) महिला टीम का नेतृत्व करेंगी, जो वर्तमान ITTF रैंकिंग में 45वें स्थान पर हैं. भारतीय महिला टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन देखने को मिल रहा है.
महिला मुख्य टीम: श्रीजा अकुला, यशस्विनी घोरपड़े, दीया चितले, सुतीर्था मुखर्जी और सिंद्रेला दास.
महिला रिजर्व खिलाड़ी: मणिका बत्रा और स्वास्तिका घोष.
वहीं पुरुष टीम की कमान की बात करें तो यह भारत के सबसे अनुभवी और स्टार खिलाड़ी जी. साथियान (G. Sathiyan) और हरमीत देसाई (Harmeet Desai) के हाथों में होगी. इनके साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ी पायस जैन को भी 5 सदस्यीय टीम में जगह दी गई है.
पुरुष मुख्य टीम: जी. साथियान, हरमीत देसाई, मानव विकास ठक्कर, मानुष शाह और पायस जैन.
पुरुष रिजर्व खिलाड़ी: अंकुर भट्टाचार्जी और रोनित भंजा.
20वें एशियाई खेलों का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आइची-नागोया, जापान में होने जा रहा है. इसमें टेबल टेनिस की स्पर्धाएं 20 सितंबर से 28 सितंबर के बीच खेली जाएंगी. इस बार एशियन गेम्स में भारत का मुकाबला चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे जैसे दुनिया के सबसे मजबूत टेबल टेनिस देशों से होगा.