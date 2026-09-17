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एशियन गेम्स क्रिकेट: बिना खेले ही सेमीफाइनल में पहुंची बांग्लादेश की महिला टीम, कैसे मिली एंट्री?

Asian Games Cricket: बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम को एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह मिल गई है. बारिश के कारण उसका चीन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच रद्द हो गया. टीम अब सेमीफाइनल में भारत से खेल सकती है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 17, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:26 PM IST
एशियन गेम्स क्रिकेट: बिना खेले ही सेमीफाइनल में पहुंची बांग्लादेश की महिला टीम, कैसे मिली एंट्री?
Image Credit: बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम. X/@BCBtigers

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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