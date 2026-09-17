एशियन गेम्स क्रिकेट: बिना खेले ही सेमीफाइनल में पहुंची बांग्लादेश की महिला टीम, कैसे मिली एंट्री?

Asian Games Cricket: बांग्लादेश ने एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. गुरुवार को बांग्लादेश का चीन के साथ कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में क्वार्टर फाइनल मुकाबला होना था, जो बारिश की वजह से बिना कोई गेंद फेंके रद्द हो गया. इसके बाद आईसीसी में बेहतर रैंक के आधार पर बांग्लादेश को सेमीफाइनल में जगह दी गई. यह मुकाबला गीले आउटफील्ड के कारण बिना एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया. मैच के लिए टॉस भी नहीं हो सका था.
बारिश जल्दी रुकने के बावजूद, कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क के आउटफील्ड पर लगातार नमी के कारण कोई खेल नहीं हो सका. अधिकारियों ने आउटफील्ड को जांच के दौरान मैच के लिए तैयार नहीं माना. कोई नतीजा नहीं निकलने पर बांग्लादेश टूर्नामेंट के नियमों में अपनी ऊंची रैंक की वजह से अंतिम चार में पहुंच गया.बांग्लादेश की टीम आईसीसी टी20 महिला रैंकिंग में 10वें स्थान पर है, जबकि चीन 36वें स्थान पर है.
Through to the semi-finals!
The quarterfinal between Bangladesh Women and China Women has been abandoned due to a wet outfield. The Tigresses advance to the semi-finals by virtue of their higher seeding.
Bangladesh Women China Women
Quarterfinal 1 | 2026 Asian Games… pic.twitter.com/Zz0bneBYbY
— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 17, 2026
बांग्लादेश अब 20 सितंबर को सेमीफाइनल में गत चैंपियन भारत और मेजबान जापान के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से भिड़ेगा. भारत ने 2023 हांगझोऊ एशियन गेम्स में विमेंस क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता था. वह बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ सीधे नॉकआउट स्टेज में पहुंच गया है. मेजबान जापान को भी क्वार्टर फाइनल में सीझे एंट्री मिली है. मलेशिया, थाईलैंड और चीन ने क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के जरिए आखिरी आठ में अपनी जगह पक्की की.
चौथी बार एशियन गेम्स में क्रिकेट
दूसरे क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका का मुकाबला मलेशिया से होगा, जबकि पाकिस्तान का सामना थाईलैंड से होगा. इन दो मैचों के विनर दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेंगे. क्रिकेट चौथी बार एशियन गेम्स का हिस्सा है. इससे पहले यह ग्वांगझू 2010, इंचियोन 2014 और हांगझोऊ 2023 में क्रिकेट शामिल था. भारत ने हांगझोऊ में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था.