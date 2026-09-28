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एशियन गेम्स में क्रिकेट: गोल्ड मेडल से 2 कदम दूर टीम इंडिया, सेमीफाइनल में ये 5 खिलाड़ी मचा सकते हैं धमाल

Asian Games 2026: भारतीय मेंस टी20 क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टरफाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. टीम इंडिया बेहतर रैंकिंग के कारण अगले राउंड में पहुंची है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 28, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 02:16 PM IST
एशियन गेम्स में क्रिकेट: गोल्ड मेडल से 2 कदम दूर टीम इंडिया, सेमीफाइनल में ये 5 खिलाड़ी मचा सकते हैं धमाल
Image Credit: एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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