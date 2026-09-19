Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 से पहले टीम इंडिया की किट में गड़बड़ी, फिर BCCI ने अचानक उठाया ये बड़ा कदम

एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान रवाना होने से पहले भारतीय मेंस क्रिकेट टीम से जुड़ी एक नई परेशानी सामने आई है. टीम के कुछ खिलाड़ियों को सही साइज की किट नहीं मिल पाई थी. आइची नागोया (जापान) के लिए रवाना होने से पहले खिलाड़ी अपनी किट का इंतजार करते नजर आए. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी और किट को लेकर BCCI और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के किट सप्लायर JSW इंस्पायर के बीच बातचीत हुई. टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं और भारतीय मेंस टीम रविवार सुबह नई दिल्ली से जापान के लिए रवाना होगी.
भारतीय टीम को जापान के खिलाफ मंगलवार को होने वाले एकमात्र T20I मुकाबले में अपनी नियमित क्रिकेट किट पहननी होगी. इसके बाद 28 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स के क्रिकेट मुकाबलों के दौरान खिलाड़ी आधिकारिक एशियन गेम्स जर्सी में नजर आएंगे. IOA से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि खिलाड़ियों की किट के साइज में कुछ परेशानी थी, लेकिन ज्यादातर मामलों को ठीक कर लिया गया है. कुछ किट अभी बाकी हैं और उन्हें भी जल्द टीम तक पहुंचाने की बात कही गई है. सूत्र के मुताबिक, खिलाड़ियों के लिए दो अलग-अलग जर्सी की जरूरत होने के कारण भी व्यवस्था में दिक्कत आई. एक जर्सी जापान के खिलाफ द्विपक्षीय T20I मैच के लिए और दूसरी एशियन गेम्स के मुकाबलों के लिए इस्तेमाल की जानी है.
किट के अलावा भारतीय दल के ठहरने को लेकर भी कुछ चुनौतियां सामने आई हैं. आइची नागोया में दूसरे भारतीय एथलीटों के लिए आवास की व्यवस्था में देरी को देखते हुए BCCI ने मेंस क्रिकेट टीम के लिए अलग से होटल की व्यवस्था करने का फैसला किया है. रिपोर्ट के अनुसार, आयोजकों की ओर से मेंस टीम को दिए गए कमरों में खिलाड़ियों के बड़े किट बैग रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी. इसके अलावा आइची नागोया में बड़े होटलों की संख्या भी सीमित बताई गई है. ऐसे में BCCI ने टीम के जापान रवाना होने से पहले ही रहने की व्यवस्था अपने स्तर पर करने का फैसला किया.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मामले में ऐसी समस्या सामने नहीं आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला टीम IOA की ओर से उपलब्ध कराए गए आवास में ही रह रही है और उसके ठहरने को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं बताई गई है. आइची नागोया में भारतीय क्रिकेट टीम की व्यवस्थाओं के अलावा क्रिकेट से जुड़ी सुविधाओं और मैदान को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने आई हैं. हालांकि, टीम के जापान पहुंचने के बाद इन व्यवस्थाओं की स्थिति और साफ हो सकेगी. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय मेंस क्रिकेट टीम पहले जापान के खिलाफ एकमात्र T20I मुकाबला खेलेगी. इसके बाद टीम एशियन गेम्स के क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, जिसकी शुरुआत 28 सितंबर से होनी है. ऐसे में टीम के लिए समय पर किट, आवास और क्रिकेट सुविधाओं की व्यवस्था अहम रहेगी.