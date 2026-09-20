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Asian Games: शेफाली के शतक से फाइनल में भारत, गोल्ड मेडल मैच में श्रीलंका से होगी भिड़ंत: ब्रॉन्ज के लिए खेलेगा पाकिस्तान

Asian Games India W vs Bangladesh W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया. शेफाली वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में अपना पहला शतक लगाया. दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट हासिल किए.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 20, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:57 PM IST
Asian Games: शेफाली के शतक से फाइनल में भारत, गोल्ड मेडल मैच में श्रीलंका से होगी भिड़ंत: ब्रॉन्ज के लिए खेलेगा पाकिस्तान
Image Credit: भारतीय महिला क्रिकेट टीम. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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