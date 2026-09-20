Asian Games: शेफाली के शतक से फाइनल में भारत, गोल्ड मेडल मैच में श्रीलंका से होगी भिड़ंत: ब्रॉन्ज के लिए खेलेगा पाकिस्तान

गिरते विकेटों के बीच शेफाली वर्मा ने एक छोर संभाल कर रखा और अपने अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर का पहला शतक लगाया. उनका शतक 49 गेंदों पर आया. यह भारतीय पारी की आखिरी गेंद थी. शेफाली वर्मा 49 गेंदों पर 9 छक्के और 3 चौकों की मदद से 100 रन पर नाबाद लौटीं. इस शतक के साथ ही शेफाली ने मंधाना के सबसे तेज टी20 शतक के भारतीय महिला क्रिकेटर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. मंधाना ने 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 गेंदों में ही शतक लगाया था. शेफाली के साथ भारती फूलमाली 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर नाबाद रहीं. भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए. बंग्लादेश के लिए मारूफा अख्तर, संजीदा अख्तर, राबिया खान और नाहिदा अख्तर ने 1-1 विकेट लिए.