एशियन लीजेंड्स लीग ने ट्रॉफी का अनावरण किया, सीजन 2 की शुरुआत 2 जून से होगी

रविवार को रुद्रपुर में एशियन लीजेंड्स लीग की आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों वाले बहुप्रतीक्षित सीजन की शुरुआत हो गई.एशियन लीजेंड्स लीग का दूसरा सीजन 2 जून से शुरू होगा.इस समारोह में थिसारा परेरा, असगर अफगान, ऋषि धवन और एंजेलो परेरा सहित कई अन्य प्रमुख क्रिकेटरों ने शिरकत की, जिससे इस अवसर की शोभा और बढ़ गई.इस कार्यक्रम में बोलते हुए थिसारा परेरा ने टूर्नामेंट के अपने अनुभव और उत्साह को साझा किया. उन्होंने कहा, “पिछला सीज़न बहुत अच्छा रहा था और इतने प्रतिस्पर्धी और सुव्यवस्थित लीग का हिस्सा बनना एक शानदार अनुभव था. मैं आगामी सीजन के लिए भी बेहद उत्साहित हूं.

ऋषि धवन भी रहे मौजूद

क्रिकेट का स्तर, खिलाड़ियों के बीच सौहार्द और प्रशंसकों का जोश इस लीग को खास बनाता है. हम इस बार और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तत्पर हैं.”ऋषि धवन ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए प्रशंसकों के समर्थन के महत्व पर प्रकाश डाला और अपनी टीम पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा, “प्रशंसकों ने हमेशा हमारा भरपूर समर्थन किया है, खासकर भारतीय टीम का, और यह ऊर्जा मैदान पर बहुत बड़ा फर्क डालती है. उम्मीद है कि इस सीज़न में भी हमें वैसा ही प्यार और प्रोत्साहन मिलता रहेगा. हम उन्हें गर्व महसूस कराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और ट्रॉफी जीतने का लक्ष्य रखेंगे.”

एशियाई लीजेंड्स लीग

लीग निदेशक नीरज कुकरेजा ने टूर्नामेंट के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा, “एशियाई लीजेंड्स लीग का उद्देश्य एशिया भर के अनुभवी और प्रसिद्ध क्रिकेटरों को एक मंच पर लाना है. खिलाड़ियों और प्रशंसकों की प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक रही है. ट्रॉफी के अनावरण के साथ, हम एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और हम एक ऐसी लीग आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धा और मनोरंजन के उच्च मानकों को बनाए रखेगी.”

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6 टीमें लेंगी हिस्सा

एशियाई लीजेंड्स लीग में छह टीमें भाग लेंगी: इंडियन रॉयल्स, श्रीलंकाई लायंस, अफगानिस्तान पठान्स, एशियन स्टार्स, पाकिस्तान पैंथर्स और बांग्लादेश टाइगर्स, जो पूरे महाद्वीप की विविध क्रिकेट प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं.एशियाई लीजेंड्स लीग जून 2026 में खेली जाएगी. युद्ध की स्थिति के कारण खाड़ी देश दूसरे सीज़न में भाग नहीं ले पाएंगे.

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