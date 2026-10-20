Add Zee Business As A Preferred Source
App

Asian Para Games: पावरलिफ्टिंग में अशोक मलिक का जलवा, 192 किलो का भार उठाकर जीता सिल्वर मेडल

पैरा गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. अब पैरा पावरलिफ्टिंग में अशोक कुमार मलिक ने अपनी ताकत का दम दिखाते हुए भारत की झोली में एक और पदक डाल दिया है. उन्होंने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 20, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 02:01 PM IST
Asian Para Games: पावरलिफ्टिंग में अशोक मलिक का जलवा, 192 किलो का भार उठाकर जीता सिल्वर मेडल
Image Credit: पावरलिफ्टिंग में अशोक मलिक ने 192 किलो का भार उठाकर जीता सिल्वर मेडल

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘तुम्बाड’ से लेकर ‘शैतान’ तक, ये 6 फिल्में देंगी हैलोवीन की रात सबसे खतरनाक अनुभव
2
3
4
5