Asian Para Games: पावरलिफ्टिंग में अशोक मलिक का जलवा, 192 किलो का भार उठाकर जीता सिल्वर मेडल

आइची-नागोया एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. अब पैरा पावरलिफ्टिंग में अशोक कुमार मलिक ने अपनी ताकत का दम दिखाते हुए भारत की झोली में एक और पदक डाल दिया है. उन्होंने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया. अशोक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने दूसरे प्रयास में 192 किलोग्राम वजन उठाया और भारत के लिए मेडल हासिल किया. उन्होंने अपने पहले प्रयास में 187 किलोग्राम वजन उठाया, लेकिन अपने आखिरी प्रयास में वह 201 किलोग्राम उठाने में सफल नहीं हो सके.