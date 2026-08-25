यशस्वी जायसवाल से पहले विराट कोहली से भिड़ चुके हैं असिथा फर्नांडो, कोलंबो में दिखाई थी आंख तो क्या हुआ था?

भारत-श्रीलंका के बीच चल रहा दूसरा टेस्ट खेल के साथ-साथ मैदान पर गर्मागर्मी के कारण भी सुर्खियों में है. कोलंबो के SSC स्टेडियम में खेले जा रहे मैच के पहले दिन ही भारत के यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के असिथा फर्नांडो के बीच विवाद हो गया. पहले श्रीलंकाई गेंदबाज ने शब्दों से प्रहार किया और फिर यशस्वी ने उन्हें करारा जवाब दिया. हालांकि, इसी गर्मागर्मी में दोनों के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट भी हुआ जो 'जेंटलमैन गेम्स' में शोभा नहीं देता है.
श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल 53 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए. उनका विकेट लेने के बाद असिथा फर्नांडो ने गर्मजोशी से जश्न मनाया और शब्दों का बाण भी चलाया. उनका ये अंदाज यशस्वी को रास नहीं आया. वो पीछे मुड़े और गेंदबाज के पास पहुंच गए थोड़ी बहस हुई और फिर यशस्वी ने अपना हेलमेट असिथा के सिर से टकरा दिया.
मैदान पर एक दूसरे से भिड़ने और फिजिकल कॉन्टैक्ट करने के अपराध में यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो को सजा मिल चुकी है. दोनों खिलाड़ियों पर पर आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा यशस्वी-असिथा को एक-एक अंक का डिमेरिट पॉइंट दिया गया. लेकिन क्या आपको पता है कि यशस्वी से भिड़ने वाले असिथा फर्नांडो दो साल पहले भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से भी पंगा ले चुके हैं?
जी हां, दो साल पहले यानी 2024 में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए एक ODI मैच में ऐसा हुआ था. शुभमन गिल को आउट करने के बाद असिथा का जोश हाई था. इसी जोश-जोश में उन्होंने विराट कोहली से पंगा ले लिया.
उस मैच में असिथा फर्नांडो का सामना करते हुए कोहली ने दूसरी गेंद पर ही चौका जड़ा था, जिससे श्रीलंकाई गेंदबाज बौखला गए. ओवर खत्म होने के बाद वो भारतीय बल्लेबाज को गुस्से से घूरते दिखे. कोहली भला कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने आंख दिखाने का जवाब आंख दिखाकर दिया. थोड़ी बहुत जुबानी जंग भी हुई. पंगा होने के बाद विराट कोहली ने असिथा फर्नांडो के खिलाफ 3 चौके मारे और उन्हें करारा जवाब दिया.
हालांकि, इस मैच को भारतीय फैंस याद नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टीम इंडिया को शर्मसार होना पड़ा था. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 248 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम 26.1 ओवर में सिर्फ 138 रन बनाकर ऑलआउट हो गई और श्रीलंका ने 110 रनों से मुकाबला अपने नाम किया. कोहली 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए थे. श्रीलंकाई स्पिनर डुनिथ वेलालगे ने इस मैच में 5 विकेट झटके थे. तीन मैचों की ODI सीरीज को श्रीलंका ने 2-0 से जीता था. श्रीलंका के लिए ये जीत ऐतिहासिक थी, क्योंकि 1997 के बाद पहली बार उन्होंने द्विपक्षीय वनडे सीरीज में भारत को हराया था.