यशस्वी जायसवाल से पहले विराट कोहली से भिड़ चुके हैं असिथा फर्नांडो, कोलंबो में दिखाई थी आंख तो क्या हुआ था?

हालांकि, इस मैच को भारतीय फैंस याद नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टीम इंडिया को शर्मसार होना पड़ा था. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 248 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम 26.1 ओवर में सिर्फ 138 रन बनाकर ऑलआउट हो गई और श्रीलंका ने 110 रनों से मुकाबला अपने नाम किया. कोहली 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए थे. श्रीलंकाई स्पिनर डुनिथ वेलालगे ने इस मैच में 5 विकेट झटके थे. तीन मैचों की ODI सीरीज को श्रीलंका ने 2-0 से जीता था. श्रीलंका के लिए ये जीत ऐतिहासिक थी, क्योंकि 1997 के बाद पहली बार उन्होंने द्विपक्षीय वनडे सीरीज में भारत को हराया था.