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यशस्वी जायसवाल से पहले विराट कोहली से भिड़ चुके हैं असिथा फर्नांडो, कोलंबो में दिखाई थी आंख तो क्या हुआ था?

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल से भिड़ने वाले श्रीलंकाई गेंदबाज असिथा फर्नांडो पहले भी भारतीय खिलाड़ियों को तेवर दिखा चुके हैं. दो साल पहले कोलंबो में हुए वनडे इंटरनेशनल मैच में उनका पंगा विराट कोहली से हो गया था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 25, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:18 AM IST
यशस्वी जायसवाल से पहले विराट कोहली से भिड़ चुके हैं असिथा फर्नांडो, कोलंबो में दिखाई थी आंख तो क्या हुआ था?
Image Credit: जब कोहली से टकराया था यशस्वी से भिड़ने वाला श्रीलंकाई गेंदबाज... (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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