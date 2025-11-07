'मेरे पीरियड्स के बारे में...', क्रिकेट जगत में यौन उत्पीड़न के खुलासे से मची सनसनी, कंधे पर हाथ रख की शर्मनाक हरकत

Jahanara Alam Bangladesh Cricket: बांग्लादेश क्रिकेट में इन दिनों बवाल मचा हुआ है. महिला टीम वर्ल्ड कप में सिर्फ एक जीत के साथ बाहर हो गई. उसके बाद से क्रिकेटर जहानारा आलम एक के बाद एक विस्फोटक खुलासे कर रही हैं. उन्होंने पहले बताया कि कप्तान निगार सुल्ताना जूनियर्स को पीटती हैं. अब आलम ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ था.
जहांआरा आलम फिर टीम से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ब्रेक पर हैं. उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए एक पूर्व क्रिकेटर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. आलम ने आरोप लगाया है कि उन्हें 2022 महिला ODI वर्ल्ड कप के दौरान राष्ट्रीय टीम प्रबंधन से अभद्र प्रस्ताव मिले थे.
क्रिकेट में शर्मनाक खुलासा
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व तेज गेंदबाज मंजूरुल इस्लाम ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया क्योंकि वह उनके अभद्र प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थीं. मंजूरुल इस्लाम उस समय महिला टीम के चयनकर्ता और मैनेजर थे. जहांआरा ने गुरुवार को 'रियासत अजीम यूट्यूब चैनल' को बताया, ''मुझे कई बार (अभद्र प्रस्ताव) का सामना करना पड़ा, एक बार नहीं. निश्चित रूप से जब हम टीम से जुड़े होते हैं, तो हम चाहते हुए भी कई चीजों के बारे में बोल नहीं सकते हैं, खासकर जब बात आपकी रोजी-रोटी की हो. जब कुछ लोग आपको जानते हैं, तो आप चाहते हुए भी कई चीजों का विरोध नहीं कर सकते हैं.''
अपमान और 'इंडीसेंट प्रपोजल' के आरोप
जहांआरा ने दिवंगत तौहिद महमूद पर भी आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) कर्मचारी सरफराज बाबू के माध्यम से उनके पास एक प्रस्ताव भेजा था. उन्होंने आगे कहा कि पूर्व महिला समिति प्रमुख नादेल चौधरी मंजूरुल के उत्पीड़न को रोकने में नाका रहे, जबकि BCB के मुख्य कार्यकारी निजामुद्दीन चौधरी ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया. जहांआरा ने कहा, "2021 में तौहिद भाई ने बाबू भाई (कोऑर्डिनेटर सरफराज बाबू) के माध्यम से मुझसे संपर्क किया. मैंने यह पहले भी कई बार कहा है. मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया. मैंने चुप रहने और क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब मैंने चतुराई से प्रस्ताव को टाल दिया तो मंजू भाई ने अगले ही दिन से मुझे अपमानित करना और मेरा अपमान करना शुरू कर दिया.''
क्रिकेटर ने खोला राज
जहांआरा ने आगे बताया, "तौहिद भाई ने कभी मुझसे सीधे बात नहीं की. उन्होंने इसके बजाय बाबू भाई को भेजा. लगभग डेढ़ साल बाद मैंने CEO को एक 'अवलोकन पत्र' प्रस्तुत किया, शिकायत नहीं, जिसमें सब कुछ समझाया गया था. बाबू भाई ने मुझसे कहा था कि तौहिद सर का ख्याल रखना, लेकिन मैंने जवाब दिया- वह प्रभारी हैं, मुझे क्या ख्याल रखना है? मैंने जानबूझकर प्रस्ताव को न समझने का नाटक किया. मैं यह इसलिए साझा कर रही हूं ताकि अन्य लड़कियां भी इस तरह अपनी रक्षा कर सकें. तभी से मंजू भाई का बुरा व्यवहार शुरू हुआ.''
न्यूजीलैंड में हुई भयावह घटना
जहांआरा ने खुलासा करते हुए कहा, ''दूसरा प्रस्ताव मंजू भाई से 2022 वर्ल्ड कप के दौरान आया. मैंने बीसीबी को पिछले डेढ़ साल में हुई हर चीज के बारे में सूचित करने का फैसला किया. मैंने नादेल सर को कई बार बताया, लेकिन वह अस्थायी समाधान देते थे. इसके बाद जल्द ही चीजें फिर से वैसी ही हो जाती थीं. मैंने CEO को भी सूचित किया. हमारे प्री-कैंप के दौरान, जब मैं गेंदबाजी कर रही थी, तो वह आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा. उन्हें लड़कियों को करीब खींचने, उन्हें अपनी छाती से लगाने और उनके कान के पास बात करने की आदत थी. हम उनसे बचते थे. यहां तक कि मैच के बाद हाथ मिलाने के दौरान भी, हम दूर से हाथ बढ़ाते थे ताकि वह हमें खींच न सकें. हम आपस में घबराते हुए मजाक करते थे- वह आ रहे हैं, वह फिर से गले लगाएंगे.''
'मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ा'
बांग्लादेशी तेज गेंदबाज ने आगे कहा, ''एक बार वह मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ा, फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, मेरे कान के पास झुक गए और पूछा- तुम्हारे पीरियड्स को कितने दिन हो गए हैं? वह पहले से ही जानते थे, क्योंकि ICC दिशानिर्देशों के अनुसार फिजियो स्वास्थ्य कारणों से खिलाड़ियों के साइकल को ट्रैक करते हैं. मुझे नहीं पता कि एक मैनेजर या चयनकर्ता को उस जानकारी की क्यों आवश्यकता थी. जब मैंने कहा कि पांच दिन तो उन्होंने जवाब दिया- पांच दिन? यह कल खत्म हो जाना चाहिए था. जब तुम्हारा पीरियड खत्म हो जाए, तो मुझे बताना. मुझे भी अपनी तरफ देखना है. मैंने बस उन्हें देखा और कहा- सॉरी, भैया, मुझे समझ नहीं आया.''
मंज़ूरुल और सरफराज बाबू ने आरोपों का खंडन किया
क्रिकबज के अनुसार, मंज़ूरुल ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. उसने मंजूरुल के हवाले से कहा, ''इसे निराधार बताने के अलावा मैं और क्या कह सकता हूं. आप अन्य क्रिकेटरों से पूछ सकते हैं कि मैं अच्छा था या बुरा. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह एक मृत व्यक्ति को घसीट रही है. मैं बस इतना चाहता हूँ कि वह निराधार आरोप लगाने के बजाय सबूत लेकर आए.'' बीसीबी अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले से अवगत हैं और यदि आवश्यक हुआ तो जांच शुरू करेंगे. बीसीबी के उपाध्यक्ष शाखावत हुसैन ने कहा, ''आरोप काफी गंभीर हैं और इसलिए हमें बैठकर फैसला करना होगा कि हमारी अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो हम निश्चित रूप से जांच करेंगे.''