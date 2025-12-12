4 खिलाड़ी सस्पेंड.. मैच फिक्सिंग पर हुआ बवाल, असम क्रिकेट एसोसिएशन ने लिया तगड़ा एक्शन

Advertisement
डोमेस्टिक क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से बवाल मच गया है. असम क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) ने तगड़ा एक्शन लेते हुए चार खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. ये खिलाड़ी असम को विभिन्न स्तरों पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:23 PM IST
डोमेस्टिक क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से बवाल मच गया है. असम क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) ने तगड़ा एक्शन लेते हुए चार खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. ये खिलाड़ी असम को विभिन्न स्तरों पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं. इन खिलाड़ियों पर भ्रष्ट कामों में शामिल होने और असम टीम के कुछ मौजूदा खिलाड़ियों को प्रभावित करने तथा उकसाने की कोशिश करने के आरोप लगे हैं.

कौन-कौन हुआ सस्पेंड

सस्पेंड किए गए चार खिलाड़ियों में अमित सिन्हा, ईशान अहमद, अमन त्रिपाठी, और अभिषेक ठाकुरी के नाम हैं. इन पर आरोप है कि इन्होंने 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक लखनऊ में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को प्रभावित करने का प्रयास किया था. इन आरोपों के सामने आने के बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) ने इस मामले की जांच की है. असम क्रिकेट एसोसिएशन ने इस मामले में आपराधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

ACA ने जारी की रिलीज

ACA ने शुक्रवार को जारी एक रिलीज़ में बताया, 'पहली नजर में, ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर बताए गए चार खिलाड़ी गंभीर गलत कामों में शामिल हैं, जिससे खेल की ईमानदारी पर असर पड़ रहा है. हालात और बिगड़ने से रोकने के लिए खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया गया है.' सस्पेंशन की अवधि के दौरान, ये खिलाड़ी असम क्रिकेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स या उनसे जुड़े क्लबों के तहत होने वाले किसी भी राज्य-स्तरीय टूर्नामेंट या मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. साथ ही, वे मैच रेफरी, कोच, अंपायर आदि के तौर पर काम करने सहित क्रिकेट से जुड़ी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले पाएंगे.

कब तक रहेंगे सस्पेंड?

रिलीज में कहा गया है, 'जांच के अंतिम परिणाम और/या एसोसिएशन के किसी अन्य निर्णय तक सस्पेंशन जारी रहेगा.' असम क्रिकेट एसोसिएशन ने शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को इन चार खिलाड़ियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच, गुवाहाटी में FIR भी दर्ज कराई है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

