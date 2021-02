असम सरकार ने Hima Das को दिया बड़ा सम्मान, नियुक्त किया DSP

नई दिल्ली: युवा भारतीय स्प्रिंटर हिमा दास (Hima Das) को असम सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है. यह निर्णय असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई एक केबिनेट मीटिंग में लिया गया. कैबिनेट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कैटेगरी-1 और कैटेगरी-2 में खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए एकीकृत खेल नीति में संशोधन किया है. ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में राज्य के पदक विजेताओं को कैटेगरी-1 में नियुक्त किया जाएगा. वहीं, विश्व चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की नियुक्ति कैटेगरी-2 में की जाएगी.

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हिमा दास (Hima Das) की डीएसपी पद पर नियुक्ति होने की जानकारी एक ट्वीट के द्वारा दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'सीएमओ ने ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को नियुक्ति प्रदान करने के लिए खेल नीति में संशोधन की मंजूरी दी है. हिमा दास (Hima Das) की नियुक्ति डीएसपी पद पर होगी.'

The CoM approved amendment to the Integrated Sports Policy for the State providing for appointment to medal winners of Olympics, Asian Games, CWG (Class 1) and medal winners of World Championships senior (Class 2) officers.

Hima Das will be appointed as Dy. SP#AssamCabinet

— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) February 10, 2021