क्रिकेट

IND vs SA: कुलदीप ने गुवाहाटी में बचाई लाज... कोच खुशी से गदगद, कहा- हमें पता है उसका..

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया टॉस हारी और अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी चुनी. एक समय भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन कुलदीप यादव ने 3 विकेट लेकर रनों पर ब्रेक लगा दिया. कुलदीप के प्रदर्शन के बाद सहायक कोच खुशी से गदगद नजर आए. उन्होंने कुलदीप की खूब तारीफ की. 

 

Nov 22, 2025, 09:10 PM IST
Kuldeep Yadav
IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया टॉस हारी और अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी चुनी. एक समय भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन कुलदीप यादव ने 3 विकेट लेकर रनों पर ब्रेक लगा दिया. कुलदीप के प्रदर्शन के बाद सहायक कोच खुशी से गदगद नजर आए. उन्होंने कुलदीप की खूब तारीफ की.  पहले दिन स्टंप्स तक साउथ अफ्रीका ने 81.5 ओवर में 247-6 रन बनाए. जिसमें एडेन मार्करम ने 38, रयान रिकेल्टन ने 35, ट्रिस्टन स्टब्स 49, और कप्तान टेम्बा बावुमा ने 41 रन बनाकर योगदान दिया. 

कुलदीप ने 3 धुरंधरों को किया आउट
 
भारत के लिए, यह दिन लेग स्पिनर कुलदीप यादव के नाम रहा, जिन्होंने तीन विकेट लिए. कुलदीप ने पहले दिन अपने 17 ओवर के स्पेल में मार्करम, स्टब्स और वियान मुल्डर (13) को आउट किया. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने एक-एक विकेट लिया. टेन डोएशेट ने कहा कि कुलदीप की ओवरस्पिन ने उन्हें लाल मिट्टी की पिच पर ज़्यादा पर चेज पाने में मदद की.

क्या बोले सहायक कोच?

पहले दिन के खेल के बाद डोशेट ने कहा, 'जैसा कि आप कहते हैं, उसने पहले दिन उस सरफेस पर तीन विकेट लिए. हम जानते हैं कि कुलदीप का स्ट्राइक रेट पहले से ही जबरदस्त है. वह विकेट लेने वाला बॉलर है और इसीलिए हम उसे चुन रहे हैं. जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगा कि सभी ने अच्छी बॉलिंग की. लेकिन शायद यह बात कि उसे ओवरस्पिन मिलता है और लाल मिट्टी और विकेट में थोड़ी ज्यादा पेस के साथ, शायद वह आज के हालात में थोड़ा ज़्यादा असरदार था.'

ये भी पढ़ें.. IND vs SA: शुभमन गिल बाहर.. अब ODI में कौन करेगा कप्तानी, क्या रोहित के आगे हाथ फैलाएंगे सेलेक्टर्स?

स्पिनर्स का बजेगा डंका

उन्होंने आगे कहा, 'जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि बाद में फिंगरस्पिनर इसमें शामिल होंगे. लेकिन निश्चित रूप से स्ट्रैटेजी और हम पहले दिन कैसे सेट अप करना चाहते थे, उसके लिए तीन विकेट लेना और हमें गेम में पैर जमाना एक असली बोनस है. मुझे लगता है कि लगभग कंफर्म है कि कौन बैटिंग करेगा और प्लेयर्स को बता दिया गया है. हम वर्सेटाइल प्लेयर्स और अलग-अलग पोजीशन पर बैटिंग कर सकने वाले प्लेयर्स के बारे में बात करते रहते हैं, और हम लोगों से कह रहे हैं कि वे उस दिन वही करें जो टीम के लिए सबसे अच्छा हो. इसलिए ऑर्डर में बदलाव होने वाला है.'

