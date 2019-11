ATP Finals: 17 साल में पहली बार बिना नडाल, फेडरर, जोकोविच के होगा खिताबी मुकाबला

लंदन: पिछले 17 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एटीपी फाइनल्स (ATP Finals) का खिताबी मुकाबले में राफेल नडाल (Rafael Nadal), रोजर फेडरर (Roger Federer), और नवाक जोकोविक (Novak Djokovic) के बिना हुआ हो. इस साल यह सिलसिला टूट गया है और एटीपी फाइनलस के खिताबी मुकाबले में इन तीनों में से कोई भी खिलाड़ी खेलता नहीं दिखेगा. इस बार खिताब के लिए मैच स्टेफानोस सितसिपास (Stefanos Tsitsipas) और डोमिनिक थीम ( Dominic Thiem) के बीच होगा.

सितसिपास ने फेडरर को दी मात

सितसिपास ने शनिवार को ही उलटफेर करते हुए अपने पहले एटीपी फाइनल्स में रोजर फेडरर को हरा कर फाइनल मुकाबले के लिए जगह बनाई. सितसिपास ने छह बार के चैंपियन फेडरर को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से मात दी और फेडरर के सांतवे खिताब को जीतने की उम्मीदों को तोड़ दिया. 21 साल के सितसिपास पिछले पचास सालों में पहले ग्रीक खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है.

17 साल छोटे खिलाड़ी से हारे फेडरर

दुनिया के नंबर तीन खिलाड़ी फेडरर को अपने से 17 साल छोटे खिलाड़ि सितसिपास से कड़ी टक्कर मिली जिन्होंने शानदार खेल दिखाया और मैच में फेडरर को उनपर हावी होने नहीं दिया. इससे पहले सितसिपास ने शुक्रवार को राफेल नडाल को तीन घंटे लंबे मैच में हराया था.

