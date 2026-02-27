आकिब डार का कहर, कामरान का प्रहार... इतिहास रचने के करीब जम्मू-कश्मीर, फाइनल डे के लिए CM अब्दुल्ला रवाना

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटआकिब डार का कहर, कामरान का प्रहार... इतिहास रचने के करीब जम्मू-कश्मीर, फाइनल डे के लिए CM अब्दुल्ला रवाना

Ranji Trophy Karnataka vs Jammu and Kashmir: जम्मू और कश्मीर अब भारतीय क्रिकेट में अमर होने के करीब. एक ऐसी जीत जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी और टूर्नामेंट के 91 साल के शानदार इतिहास में टीम की जगह पक्की करेगी. दूसरी पारी में जम्मू-कश्मीर के बल्लेबाज कामरान इकबाल ने शानदार बल्लेबाजी की है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:45 PM IST
Photo Credit: BCCI Domestic/X Screengrab and X/Omar Abdullah
Ranji Trophy Karnataka vs Jammu and Kashmir: रणजी ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर की टीम इतिहास रचने के करीब है. कर्नाटक के हुबली में खेले जा रहे फाइनल मैच में उसने कर्नाटक के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. टीम को चौथे दिन स्टंप तक दूसरी पारी में 477 रन की बढ़त मिल गई है. अब पांचवें दिन का खेल औपचारिक मात्र है. कर्नाटक के लिए इस मैच को जीतना असंभव जैसा है. वह ड्रॉ कराकर मैच को समाप्त करता है तो जम्मू-कश्मीर की टीम को पांचवें दिन विजेता घोषित कर दिया जाएगा.

इस खास पल को देखने के लिए जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर्नाटक के हुबली जा रहे हैं. उनका राज्य अपनी पहली रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीतने के करीब पहुंच रहा है. वह उस मौके पर वहां रहना चाहते हैं. एक्स (पहले ट्विटर) पर अब्दुल्ला ने इस सफर के बारे में कहा, ''हम हुबली जा रहे हैं ताकि J&K क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेलने के लिए चीयर कर सकें. उन्होंने फाइनल में पहुंचकर लाखों लोगों को अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व महसूस कराया है. मैं कल स्टैंड में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए दिन बिताने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.''

आकिब नबी ने बरपाया कहर

J&K ने रणजी ट्रॉफी फाइनल को एक तरह से जुलूस बना दिया है और कई सेशन में लगातार दबाव बनाकर कर्नाटक को पछाड़ दिया है. मेहमान टीम ने अपने विरोधियों को सिर्फ 293 रन पर आउट कर दिया, फिर पहली पारी में 291 रन की बड़ी बढ़त हासिल की. J&K की इस जीत के पीछे औकिब नबी का हाथ रहा, जिन्होंने 23 ओवर में 5/54 के शानदार प्रदर्शन के साथ इस सीजन में सातवीं बार पांच विकेट लिए. उनके जबरदस्त स्पेल ने कर्नाटक के बैटिंग ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. सिर्फ मयंक अग्रवाल ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए, जबकि उनके साथी लगातार दबाव में बिखर गए.

 

 

कामरान इकबाल ने संभाला मोर्चा

जब J&K ने फिर से बैटिंग की, तो 11/2 पर शुरुआती लड़खड़ाने से उनकी लय बिगड़ने का खतरा था, लेकिन कामरान इकबाल ने संभलकर बचाव किया. इस युवा ओपनर के अलग तरह के बैटिंग स्टाइल ने कर्नाटक के अटैक को परेशान किया. उन्होंने पारस डोगरा और समद के साथ मिलकर अहम अर्धशतकीय साझेदारी की. कामरान 94 रन बनाकर नाबाद हैं. जम्मू और कश्मीर अब भारतीय क्रिकेट में अमर होने के करीब. एक ऐसी जीत जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी और टूर्नामेंट के 91 साल के शानदार इतिहास में टीम की जगह पक्की करेगी.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

Ranji trophy

Trending news

