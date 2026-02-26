Advertisement
trendingNow13123641
Hindi Newsक्रिकेटटीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहा ये खूंखार गेंदबाज, रणजी ट्रॉफी के फाइनल मचाया तूफान, जम्मू-कश्मीर से गहरा नाता

टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहा ये खूंखार गेंदबाज, रणजी ट्रॉफी के फाइनल मचाया तूफान, जम्मू-कश्मीर से गहरा नाता

टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार की जमकर तारीफ की है. दिनेश कार्तिक ने आकिब नबी डार को एक चैंपियन खिलाड़ी बताया है. आकिब नबी डार ने गुरुवार को हुबली क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में कर्नाटक के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकाले.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 26, 2026, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार की जमकर तारीफ की है. दिनेश कार्तिक ने आकिब नबी डार को एक चैंपियन खिलाड़ी बताया है. आकिब नबी डार ने गुरुवार को हुबली क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में कर्नाटक के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकाले.

टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहा ये खूंखार गेंदबाज

कार्तिक को आकिब का दृढ़ संकल्प काफी पसंद आया. आकिब नबी डार ने अब तक टूर्नामेंट के सभी मुकाबले खेले हैं और अलग-अलग परिस्थितियां होने के बावजूद उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब तक 58 विकेट निकाले हैं. कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा, 'इस रणजी ट्रॉफी सत्र को देखकर और इसे करीब से फॉलो करते हुए मैं एक बात पक्के तौर पर कह सकता हूं कि इस खेल को खेलने वाले और देश का प्रतिनिधित्व करने की चाहत रखने वाले सभी युवा लड़कों और लड़कियों को आकिब से सीखना चाहिए. मुझे याद नहीं है कि लंबे समय से किसी गेंदबाज ने आकिब की तरह प्रदर्शन करके दिखाया है.'

Add Zee News as a Preferred Source

रणजी ट्रॉफी के फाइनल मचाया तूफान

कार्तिक का मानना है कि घरेलू टूर्नामेंट में आकिब का फोकस और कड़ी मेहनत उन्हें नेशनल टीम तक पहुंचा सकती है. उन्होंने कहा कि आकिब एक चैंपियन हैं और भविष्य के लिए उन्हें मेरी तरह से ढेरों शुभकामनाएं. पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कहा, 'शुरुआत से लेकर अंत तक दबदबा बनाए रखना और अकेले दम पर घरेलू टूर्नामेंट जिताना ही राष्ट्रीय टीम में पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है.'

फिटनेस और प्रदर्शन में निरंतरता

कार्तिक ने कहा कि आकिब ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह की फिटनेस और प्रदर्शन में निरंतरता दिखाई है, वह शानदार है. उन्होंने लिखा, 'शानदार फिटनेस, लंबे स्पेल और अलग-अलग मिट्टी पर खेलने के बावजूद आकिब हमेशा अपनी टीम के लिए उपलब्ध रहे. उन्होंने पिच से मदद ना मिलने के बावजूद भी टीम को यह भरोसा दिलाया कि वह हर महत्वपूर्ण समय पर विकेट निकाल सकते हैं.'

जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाए

कार्तिक ने आकिब नबी को एक चैंपियन खिलाड़ी बताते हुए उन्हें सलाम किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि आकिब भविष्य में सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे और उनकी इच्छा शक्ति, काबिलियत और हिम्मत हर युवा खिलाड़ी के लिए सबक बनेगी. रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाए. टीम की ओर से शुभम पुंडीर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 121 रनों की शतकीय पारी खेली.

कर्नाटक 364 रन से पीछे

वहीं, कप्तान पारस डोगरा ने 70 और यावर हसन ने 88 रनों का योगदान दिया. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कर्नाटक ने पहली पारी में 5 विकेट खोकर 220 रन बना लिए हैं. मयंक अग्रवाल 130 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि कृतिक कृष्णा 27 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं. फिलहाल कर्नाटक 364 रन से पीछे है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Auqib Nabi Dhar

Trending news

'CM भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
Punjab news in hindi
'CM भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
social media
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
Vayushakti 2026
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
NCERT Book Controversy
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?