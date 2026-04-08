IPL 2026 में बेंच गर्म कर रहा 8.40 करोड़ का खिलाड़ी, Playing XI में नहीं मिल रहा मौका, कश्मीर से गहरा नाता

IPL 2026 में 8.40 करोड़ का एक तेज गेंदबाज बेंच गर्म कर रहा है. जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले इस क्रिकेटर को दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम प्लेइंग इलेवन (Playing XI) में खेलने का मौका नहीं दे रही है. जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को अपने पहले IPL सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलने का मौका अभी तक नहीं मिला है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने IPL नीलामी में पछाड़ते हुए आकिब नबी को 8.40 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था, लेकिन टीम अभी तक इस युवा तेज गेंदबाज को अपनी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दे पाई है.

IPL 2026 में बेंच गर्म कर रहा 8.40 करोड़ का खिलाड़ी

आकिब नबी ने अपने पहले IPL 2026 सीजन में एक शानदार घरेलू सीजन के प्रदर्शन के दम पर कदम रखा था. आकिब नबी रणजी सीजन (2025-26) में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज रहे, जिन्होंने 60 विकेट चटकाए. रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच में आकिब नबी की मैच-विनिंग गेंदबाजी की बदौलत ही जम्मू और कश्मीर की टीम अपना पहला रणजी खिताब जीतने में कामयाब रही. जम्मू और कश्मीर ने सितारों से सजी कर्नाटक की मजबूत टीम को हराया था.

Playing XI में नहीं मिल रहा मौका

हालांकि, शानदार प्रदर्शन के बाद भी, आकिब नबी इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए पहले दो मैचों में नहीं खेले हैं. 8 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले मैच से पहले, दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बॉलिंग कोच मुनाफ पटेल ने कहा कि टीम अब तक इस तेज गेंदबाज को प्लेइंग XI में शामिल नहीं कर पाई है. अरुण जेटली स्टेडियम में पत्रकारों से बात करते हुए, मुनाफ पटेल ने आकिब नबी की खूब तारीफ की और उन्हें टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बताया.

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10 से 12 ओवर तक गेंदबाजी करते हैं आकिब नबी

मुनाफ पटेल ने बताया था कि दिल्ली कैपिटल्स (DC), आकिब नबी को IPL में मौका देने के लिए उत्सुक है, खासकर उनके शानदार बॉलिंग करने के तरीके को देखते हुए. मुनाफ पटेल ने बताया कि जहां IPL के दौरान ज्यादातर गेंदबाज नेट्स में पांच से छह ओवर ही डालते हैं, वहीं आकिब नबी खुद को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और 10 से 12 ओवर तक गेंदबाजी करते हैं. आकिब नबी अक्सर तब तक गेंदबाजी करते रहते हैं, जब तक उन्हें रुकने के लिए न कहा जाए.

आकिब नबी को कब मिलेगा मौका?

मुनाफ पटेल ने आखिर में कहा कि आकिब नबी IPL मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उन्हें मौका तब मिलेगा जब टीम का कॉम्बिनेशन इसकी इजाजत देगा. अगर दिल्ली कैपिटल्स (DC) 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर किसी एक्स्ट्रा बैटर को न चुनने का फैसला करती है, तो आकिब नबी को सीधे प्लेइंग XI में शामिल किया जा सकता है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) इस सीजन के अपने तीसरे मैच में आज गुजरात टाइटंस (GT) का सामना करने के लिए तैयार है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस (GT) दो हार के बाद कोटला पहुंची है.

इस तरह के खिलाड़ी को संभालना मुश्किल

मुनाफ पटेल ने कहा, 'आकिब नबी खेलने के लिए तैयार हैं. कभी-कभी इस तरह के खिलाड़ी को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन वह बहुत अच्छा लड़का है. हमने उससे तैयार रहने को कहा है. जैसे ही हमें पहला मौका मिलेगा, हम उसे खिलाएंगे. अगर किसी मैच में हम 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर किसी बैटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम आकिब नबी को टीम में लाएंगे.'