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पड़ोसियों को चुभते थे नबी, पिता से भी नहीं था सपोर्ट... फिर मसीहा बना दोस्त, जानें कैसे जिगरी यार बना अहम किरदार?

भारतीय क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना हर कोई देखता है. लेकिन जो खिलाड़ी संघर्षों की बेड़ियां तोड़कर निकलते हैं, उनकी सफलता की कहानी अलग झलकती है. ऐसी ही कहानी आकिब नबी की है, जिन्हें जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 04, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:22 PM IST
पड़ोसियों को चुभते थे नबी, पिता से भी नहीं था सपोर्ट... फिर मसीहा बना दोस्त, जानें कैसे जिगरी यार बना अहम किरदार?
Image Credit: Aquib

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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