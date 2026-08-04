पड़ोसियों को चुभते थे नबी, पिता से भी नहीं था सपोर्ट... फिर मसीहा बना दोस्त, जानें कैसे जिगरी यार बना अहम किरदार?

उन्होंने आगे कहा, "नबी अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं और आज भी पहले ही जैसे हैं. आईपीएल कैंप में रवानगी से पहले मुझसे घर मिलने आए थे. सब कुछ उनकी मेहनत का नतीजा है." जुबैर ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, "जिला स्तर के एक मैच के लिए हम वहां पहुंचे तो नबी ने कहा कि भाई, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार शेर-ए-कश्मीर मैदान पर खेलने जा रहा हूं. वह पहली ही गेंद डालते समय फिसल गए और पिच के बीच गिरे. जब हम सभी पहुंचे तो देखा वह सादा जूते पहने थे. उन्हें नहीं पता था बॉलिंग में स्पाइक्स पहनने पड़ते हैं. इसके बाद दूसरे छोर पर गेंदबाजी कर रहे हमारे सीनियर प्लेयर्स ओवर पूरा करने के बाद स्पाइक्स देते थे."