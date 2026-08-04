पड़ोसियों को चुभते थे नबी, पिता से भी नहीं था सपोर्ट... फिर मसीहा बना दोस्त, जानें कैसे जिगरी यार बना अहम किरदार?

आकिब नबी के नाम से अब हर कोई वाकिफ हो गया होगा. आईपीएल के दौर में रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन के दम पर उन्होंने सेलेक्टर्स को चयन करने के लिए मजबूर कर दिया. लेकिन इससे पहले की कहानी कुछ और ही थी. एक दौर था जब आकिब को क्रिकेट करियर में एक सहारे की तलाश थी. शुरुआत में पिता क्रिकेट के खिलाफ थे, ऐसे में संघर्ष की बेड़ियां तोड़ना आसान काम नहीं था. लेकिन फिर एक जिगरी यार उनकी जिंदगी में अहम किरदार बनकर आया और आज नबी टीम इंडिया में दस्तक दे चुके हैं.
बात उस समय की है जब आकिब नबी 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उन्हें बीसीसीआई के तेज गेंदबाजी कैंप में हिस्सा लेने का मौका मिला. इस कैंप में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पेसर्स ग्लेन मैक्ग्रा से सीखने का मौका था. एक क्रिकेटर के लिए ये मौका किसी गोल्डन चांस से कम नहीं था. लेकिन नबी के सामने उनके पिता गुलाम नबी डार एक चैलेंज थे. वह शिक्षक थे और क्रिकेट के खिलाफ थे, उनका कहना था कि नबी सरकारी नौकरी की तैयारी करें और क्रिकेट के लिए पढ़ाई बीच में न छोड़ें.
नबी के पिता बताते हैं कि पड़ोसी अपने बच्चों को नबी से दूर रहने को कहते थे क्योंकि नबी की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी और क्रिकेट का बुखार उनपर चढ़ा हुआ था. बीसीसीआई के शिविर के लिए आखिरकार उनके पिता मान गए. इसमें उनके जिगरी यार जुबैर ने अहम रोल निभाया. जुबैर ने बताया, "उनके पिता बीसीसीआई के कैंप में नहीं भेजना चाहते थे. वहां ग्लेन मैकग्रा जैसे महान गेंदबाजी कोच थे. उनका कहना था कि नबी को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए.
जुबैर ने आगे कहा, "मैंने उन्हें समझाया कि मैक्ग्रा जैसे दिग्गज से सीखने का यह मौका गंवाना नहीं चाहिए. जब मैं उन्हें राजी करने में सफल हुआ तो उन्होंने कहा कि नबी श्रीनगर से चेन्नई ट्रेन से नहीं जाएगा. एक सरकारी शिक्षक होने के बावजूद उन्होंने करीब 10 हजार रुपये की व्यवस्था की और फ्लाइट का टिकट दिलाया. जब नबी को आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उनके पिता ने उस दिन को याद किया और कहा कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी बात मान ली थी."
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उन्होंने आगे कहा, "नबी अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं और आज भी पहले ही जैसे हैं. आईपीएल कैंप में रवानगी से पहले मुझसे घर मिलने आए थे. सब कुछ उनकी मेहनत का नतीजा है." जुबैर ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, "जिला स्तर के एक मैच के लिए हम वहां पहुंचे तो नबी ने कहा कि भाई, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार शेर-ए-कश्मीर मैदान पर खेलने जा रहा हूं. वह पहली ही गेंद डालते समय फिसल गए और पिच के बीच गिरे. जब हम सभी पहुंचे तो देखा वह सादा जूते पहने थे. उन्हें नहीं पता था बॉलिंग में स्पाइक्स पहनने पड़ते हैं. इसके बाद दूसरे छोर पर गेंदबाजी कर रहे हमारे सीनियर प्लेयर्स ओवर पूरा करने के बाद स्पाइक्स देते थे."