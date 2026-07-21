AUS vs BAN Test Series: टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान, एक साथ लौटे 3 धुरंधर

Australia Test Squad vs Bangladesh: अगस्त में ऑस्ट्रेलिया को अपने ही घर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 13 सदस्यीय मजबूत टीम की घोषणा कर दी है. चोट की वजह से लंबे समय से बाहर चल रहे कप्तान पैट कमिंस, तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और स्टार स्पिनर नाथन लियोन की टीम में वापसी हो गई है.
तेज गेंदबाजी आक्रमण में स्कॉट बोलैंड को चौथे सीमर के रूप में शामिल किया गया है, जबकि एशेज के हीरो रहे माइकल नेसर को इस 13 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिल सकी है.
1. पैट कमिंस: पीठ में स्ट्रेस इंजरी की समस्या के चलते दिसंबर 2026 (एडिलेड टेस्ट) के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर चल रहे थे.
2. नाथन लियोन: 38 वर्षीय लियोन भी दिसंबर में एडिलेड टेस्ट के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट का शिकार हुए थे, जिसके बाद उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी.
3. जोश हेजलवुड: 35 वर्षीय जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन की वजह से एशेज और टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए थे. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच जुलाई 2025 में खेला था.
ऑस्ट्रेलिया के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने टीम का ऐलान करते हुए कहा कि तीनों ही दिग्गजों ने अपनी-अपनी चोटों से उबरने के लिए स्पोर्ट्स साइंस और मेडिकल टीम के साथ पिछले कुछ महीनों में काफी कड़ी मेहनत की है.
एशेज सीरीज में इंग्लैंड पर 4-1 से मिली शानदार जीत के बाद अनुभवी सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उनके संन्यास के बाद अब ट्रैविस हेड के साथ ओपनिंग करने के लिए जेक वेदराल्ड को मौका मिलने की पूरी संभावना है. वहीं ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन या मार्नस लाबुशेन नंबर 3 पर बल्लेबाजी संभाल सकते हैं.
पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, ब्यू वेबस्टर.