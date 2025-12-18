Advertisement
trendingNow13044807
Hindi Newsक्रिकेटW W W W W: ऑस्ट्रेलिया पर मिसाइल की तरह बरसे जोफ्रा आर्चर... 1825 दिन बाद हुआ चमत्कार...बड़े कमाल से दुनिया हैरान!

W W W W W: ऑस्ट्रेलिया पर मिसाइल की तरह बरसे जोफ्रा आर्चर... 1825 दिन बाद हुआ 'चमत्कार'...बड़े कमाल से दुनिया हैरान!

Jofra Archer five wicket haul against Australia:  इंग्लैंड के खूंखार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने टेस्ट करियर में चौथी बार एक बड़ा कारनामा किया है. हालांकि उन्हें चौथी दफा ये कमाल करने में 6 साल का लंबा वक्त लग गया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में चल रहे तीसरे एशेज टेस्ट की पहली पारी में आर्चर ने अपनी गेंदबाजी से गर्दा उड़ा दिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 18, 2025, 07:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jofra Archer
Jofra Archer

Jofra Archer five wicket haul against Australia: जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के स्टार बॉलर हैं. जब भी वो मैदान में होते हैं कुछ बड़ा करते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में इस गेंदबाज ने घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया और 5 कंगारू बल्लेबाजों का शिकार कर डाला. वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप पर एक मिसाइल की तरह बरसे और 6 साल बाद वो कारनाा कर डाला, जो हर एक गेंदबाज के लिए 'ड्रीम कम ट्रू' यानी सपने के सच होने जैसा होता है.

दरअसल, एशेज 2025-26 का तीसरा टेस्ट एडिलेड में चल रहा है. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 371 रन बनाए हैं. पहले दिन 8 विकेट पर 326 रन गिर चुके थे, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने टीम को 371 तक पहुंचा दिया. इस इनिंग में इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने कमाल की बॉलिंग की. वो सबसे ज्यादा विकेट लेने में सफल रहे. पूरी इनिंग में आर्चर ने 20.2 ओवर डाले, जिसमें से 5 मेडन थे. उन्होंने 2.60 की इकॉनमी से सिर्फ 53 रन दिए और 5 विकेट चटका दिए. आर्चर के अलावा ब्रायन कार्स और विल जैक्स ने 2-2 शिकार किए.

इन 5 खिलाड़ियों को किया आउट

जोफ्रा आर्चर ने Jake Weatherald, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मिचेल स्टार्क और नाथन लायन का सिकार किया. यह उनके टेस्ट करियर का चौथा फाइव विकेट हॉल रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने तीसरी दफा एक पारी में 5 विकेट चटकाए.

Add Zee News as a Preferred Source

1825 के बाद 5 विकेट लेने का कारनामा

जोफ्रा आर्चर ने 2019 यानी 6 साल के बाद उन्होंने अपने टेस्ट करियर की एक पारी में 5 विकेट लेने का बड़ा कारनामा कर दिखाया है. अगर हम 6 साल के दिनों को जोड़ लें तो वो 1825 होते हैं. तो मानकर चलिए कि उन्होंने इतने दिनों बाद टेस्ट में 5 विकेट लेने का चमत्कार किया है.

Jofra Archer के टेस्ट करियर में पांच विकेट हॉल

6/45 बनाम ऑस्ट्रेलिया- अगस्त 2019

6/62 बनाम ऑस्ट्रेलिया- सितंबर 2019

5/102 बनाम साउथ अफ्रीका- दिसंबर 2019

5/53 बनाम ऑस्ट्रेलिया- दिसंबर 2025

18 टेस्ट में 59 विकेट ले चुके हैं जोफ्रा आर्चर

30 साल के जोफ्रा आर्चर दाएं हाथ के खूंखार बॉलर कहलाते हैं. उनके पास जबरदस्त गति और सटीक लाइन लेंथ है. इस गेंदबाज ने अगस्त 2019 में टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन वो चोटों के चलते लंबे समय तक मैदान से बाहर रहे. फिर भी उन्होंने इस फॉर्मेट में कमाल के आंकड़े रखे हुए हैं. उनके नाम 18 टेस्ट की 27 पारियों में 59 विकेट दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें: अब इस टीम के लिए ODI में गर्दा उड़ाएंगे KL Rahul, स्क्वाड में कई स्टार खिलाड़ियों को मिली जगह

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Aus vs EngJofra Archer

Trending news

प्रदूषण से जंग: बीजिंग ने कौन सा रॉकेट साइंस लगाया, जो हम दिल्ली में नहीं कर पा रहे?
delhi pollution news
प्रदूषण से जंग: बीजिंग ने कौन सा रॉकेट साइंस लगाया, जो हम दिल्ली में नहीं कर पा रहे?
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
tmc news
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया ये बिल
SHANTI Bill 2025
भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया ये बिल
'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद
operation sindoor
'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
Parliament Winter Session 2025
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
Weather
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?