W W W W W: ऑस्ट्रेलिया पर मिसाइल की तरह बरसे जोफ्रा आर्चर... 1825 दिन बाद हुआ 'चमत्कार'...बड़े कमाल से दुनिया हैरान!

Jofra Archer five wicket haul against Australia: जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के स्टार बॉलर हैं. जब भी वो मैदान में होते हैं कुछ बड़ा करते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में इस गेंदबाज ने घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया और 5 कंगारू बल्लेबाजों का शिकार कर डाला. वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप पर एक मिसाइल की तरह बरसे और 6 साल बाद वो कारनाा कर डाला, जो हर एक गेंदबाज के लिए 'ड्रीम कम ट्रू' यानी सपने के सच होने जैसा होता है.

दरअसल, एशेज 2025-26 का तीसरा टेस्ट एडिलेड में चल रहा है. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 371 रन बनाए हैं. पहले दिन 8 विकेट पर 326 रन गिर चुके थे, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने टीम को 371 तक पहुंचा दिया. इस इनिंग में इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने कमाल की बॉलिंग की. वो सबसे ज्यादा विकेट लेने में सफल रहे. पूरी इनिंग में आर्चर ने 20.2 ओवर डाले, जिसमें से 5 मेडन थे. उन्होंने 2.60 की इकॉनमी से सिर्फ 53 रन दिए और 5 विकेट चटका दिए. आर्चर के अलावा ब्रायन कार्स और विल जैक्स ने 2-2 शिकार किए.

इन 5 खिलाड़ियों को किया आउट

जोफ्रा आर्चर ने Jake Weatherald, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मिचेल स्टार्क और नाथन लायन का सिकार किया. यह उनके टेस्ट करियर का चौथा फाइव विकेट हॉल रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने तीसरी दफा एक पारी में 5 विकेट चटकाए.

1825 के बाद 5 विकेट लेने का कारनामा

जोफ्रा आर्चर ने 2019 यानी 6 साल के बाद उन्होंने अपने टेस्ट करियर की एक पारी में 5 विकेट लेने का बड़ा कारनामा कर दिखाया है. अगर हम 6 साल के दिनों को जोड़ लें तो वो 1825 होते हैं. तो मानकर चलिए कि उन्होंने इतने दिनों बाद टेस्ट में 5 विकेट लेने का चमत्कार किया है.

Jofra Archer के टेस्ट करियर में पांच विकेट हॉल

6/45 बनाम ऑस्ट्रेलिया- अगस्त 2019

6/62 बनाम ऑस्ट्रेलिया- सितंबर 2019

5/102 बनाम साउथ अफ्रीका- दिसंबर 2019

5/53 बनाम ऑस्ट्रेलिया- दिसंबर 2025

18 टेस्ट में 59 विकेट ले चुके हैं जोफ्रा आर्चर

30 साल के जोफ्रा आर्चर दाएं हाथ के खूंखार बॉलर कहलाते हैं. उनके पास जबरदस्त गति और सटीक लाइन लेंथ है. इस गेंदबाज ने अगस्त 2019 में टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन वो चोटों के चलते लंबे समय तक मैदान से बाहर रहे. फिर भी उन्होंने इस फॉर्मेट में कमाल के आंकड़े रखे हुए हैं. उनके नाम 18 टेस्ट की 27 पारियों में 59 विकेट दर्ज हैं.

