Hindi Newsक्रिकेटकरियर की सबसे धीमी फिफ्टी...50 रन जोड़ने में बेन स्टोक्स को लग गईं इतनी बॉल, 6 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूटा

करियर की सबसे धीमी फिफ्टी...50 रन जोड़ने में बेन स्टोक्स को लग गईं इतनी बॉल, 6 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूटा

AUS vs ENG 3rd Test: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का तीसरा मुकाबला एडिलेड में चल रहा है. इस मुकाबले में इंग्लैंड के लिए पहली पारी में कप्तान बेन स्टोक्स ने 83 रनों की अहम पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने अपने करियर की सबसे धीमी फिफ्टी जमाई है.

Dec 19, 2025, 12:25 PM IST
Ben Stokes
Ben Stokes

AUS vs ENG 3rd Test: इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स एक आक्रामक बैटर हैं. टेस्ट इतिहास में उन्हीं के नाम सबसे ज्यादा 136 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, लेकिन 19 दिसंबर 2025 के दिन कुछ ऐसा हुआ, जिस पर फैंस को यकीन करने में थोड़ी हैरानी हो रही है. जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में चल रहे तीसरे टेस्ट में स्टोक्स ने पहली पारी में 50 रन पूरा करने के लिए इतनी ज्यादा बॉल खेल लीं कि उन्होंने अपने करियर की सबसे धीमी टेस्ट फिफ्टी बनाई. इस मामले में उन्होंने खुद का 6 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ लिया.

बेन स्टोक्स टेस्ट में भी तेजी से रन बनाने के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के सामने उन्हें रन बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी. स्टोक्स ने 159 बॉल पर अपना अर्धशतक पूरा किया. यह उनके टेस्ट करियर का सबसे धीमा अर्धशतक है. इससे पहले साल 2019 में स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही टेस्ट मैच में 50 रन पूरे करने के लिए 152 गेंद ली थीं, लेकिन इस बार 159 गेंद लग गईं और इस तरह यह 6 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक हुआ.

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब हुई थी

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एडिलेड में तीसरा टेस्ट चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 371 रन किए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही. जैक क्रॉली और ओली पोप जल्दी आउट हो गए. टीम ने 77 रनों पर अपने 4 विकेट खो दिए. फिर क्रीज पर स्टोक्स आए और पारी को संभाला.

स्टोक्स ने बनाए 83 रन

एक वक्त टीम ने 168 रनों पर 8 विकेट खो दिए थे, लेकिन फिर अंग्रेज कप्तान बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर ने पारी को संभाला और 274 रनों तक पहुंचा दिया. आखिरी जोड़ी ने भी 12 रन जोड़े और पूरी टीम 286 रनों पर सिमट गई. स्टोक्स ने 198 बॉल पर 83 जबकि आर्चर ने 105 बॉल पर 51 रन बनाए. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को पहली पारी के आधार पर 85 रनों की बढ़त मिली. खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 253 रन बना लिए हैं. उसके पास 338 रनों की लीड हो चुकी है. इंग्लैंड मैच में पूरी तरह बैकफुट पर दिख रही है.

बेन स्टोक्स टेस्ट में कितने रन बना चुके?

बाएं हाथ के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की टीम के लिए साल 2013 में टेस्ट में डेब्यू किया था. तब से वो इस टीम के लिए लगातार टेस्ट खेल रहे हैं. वो फिलहाल कप्तान हैं और अब तक 118 टेस्ट मैचों में 7192 रन बना चुके हैं. स्टोक्स के बल्ले से 14 शतक और 37 फिफ्टी भी निकली हैं.

Bhoopendra Rai

Ben Stokes

