AUS vs ENG: कौन है Joe Root को सबसे ज्यादा बार OUT करने वाला खूंखार बॉलर? 15वीं बार शिकार करते ही तोड़ डाला बुमराह का रिकॉर्ड

Pat Cummins vs Joe Root: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज Joe Root को आउट करना किसी भी बॉलर के लिए खास होता है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में. ये वही दिग्गज बल्लेबाज जो पिछले कई सालों से इंग्लैंड की टेस्ट टीम के लिए एक 'दीवार' बना हुआ है. रू अब तक 161 टेस्ट में वो 13,762 रन बना चुके हैं, जिसमें 40 शतक और 55 फिफ्टी शामिल हैं. अगर एक बार वो क्रीज पर सेट हो गए तो फिर उन्हें आउट करना आसान नहीं होता. रूट कई घंटे तक क्रीज पर खड़े रहते हैं, लेकिन एक खूंखार बॉलर ऐसा भी है, जिसके सामने रूट का बल्ला खामोश हो जाता है. उसके सामने रूट बार-बार अपना विकेट खो देते हैं. एक बार फिर इस बॉलर ने रूट का शिकार करते हुए इतिहास रच दिया है. यहां जिस खूंखार बॉलर की बात हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस हैं.

जब-जब कमिंस और रूट का आमना-सामना हुआ, तो कमिंस ने बाजी मारी. वो रूट के लिए एक काल की तरह बन चुके हैं, जिसके सामने रूट की एक नहीं चलती. इंटरनेशनल क्रिकेट में रूट को सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड अब कमिंस के नाम हो चुका है. एडिलेड में चल रहे तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में कमिंस ने ही रूट का विकेट लिया. ये इंटरनेशनल क्रिकेट में 15वां मौका था जब रूट इस बॉलर के खिलाफ आउट हुए हैं, वहीं टेस्ट में यह 13वीं बार था जब कमिंस ने रूट को अपना शिकार बनाया. कमिंस टेस्ट के स्टार बॉलर हैं, जिन्होंने 72 मैचों में 315 विकेट चटकाए हैं.

कमिंस ने तोड़ा बुमराह का रिकॉर्ड

आज से पहले तक इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रूट को तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार आउट करने के मामले में जसप्रीत बुमराह और कमिंस बराबरी पर थे. दोनों ने 14-14 बार रूट का विकेट लिया था, लेकिन अब कमिंस उनसे आगे निकल चुके हैं. इस लिस्ट में रवींद्र नंबर 3 पर हैं, जो रूट को तीनों फॉर्मेट में 14 बार अपना शिकार बना चुके हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में Joe Root को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज

16- पैट कमिंस*

15- जसप्रीत बुमराह

14-रवींद्र जडेजा

14- मिशेल स्टार्क

13- जोश हेजलवुड

12- ट्रेंट बोल्ट

टेस्ट में 13वीं दफा बनाया शिकार

टेस्ट में रूट अगर किसी खिलाड़ी के सामने सबसे ज्यादा बार आउट हुए हैं, तो वो पैट कमिंस ही हैं. कमिंस ने रूट को अब तक 559 गेंदें खिलाईं और 13 बार आउट किया. इस दौरान रूट सिर्फ 294 रन बना पाए, उनका औसत 22.6 का रहा है.