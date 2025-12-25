Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटAUS vs ENG 4th Test: ऑस्ट्रेलिया को एक साथ 2 बड़े झटके, Boxing Day Test के लिए टीम का ऐलान, बदल गया कप्तान

AUS vs ENG 4th Test: ऑस्ट्रेलिया को एक साथ 2 बड़े झटके, Boxing Day Test के लिए टीम का ऐलान, बदल गया कप्तान

AUS vs ENG 4th Test: एशेज सीरीज 2025-26 का चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. गुरुवार यानी 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया ने 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. 3 खिलाड़ी बाहर हुए हैं. कप्तान भी बदल गया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 25, 2025, 09:42 AM IST
Australia Team for Boxing Day Test
Australia Team for Boxing Day Test

AUS vs ENG 4th Test: इन दिनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 की धूम है. अब तक तीन टेस्ट हो चुके हैं. तीनों मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं. चौथा मुकाबला बॉक्सिंग डे टेस्ट है, जो 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कुल 12 खिलाड़ी शामिल हैं. कंगारू टीम को 2 बड़े झटके लगे हैं, जबकि एक खिलाड़ी को बाहर किया गया है. कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन चोट के चलते चौथा टेस्ट नहीं खेल पाएंगे, जबकि स्टीव स्मिथ की वापसी के बाद जोश इंग्लिस को बाहर कर दिया गया है.

ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट में 5 मुख्य तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर सकता है. कैमरन ग्रीन तेज गेंदबाजी के छठे विकल्प होंगे. अब देखना होगा कि प्लेइंग 11 में किन 11 खिलाड़ियों को जगह मिलती है.

4 खिलाड़ी एक साथ लौटे

बॉक्सिंग डे टेस्ट में पैट कमिंस नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने साफ किया है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान मैच की सुबह पिच देखने के बाद किया जाएगा. चौथे टेस्ट से जहां पैट कमिंस, नाथन लायन और जोश इंग्लिस बाहर हैं, वहीं स्क्वाड में स्टीव स्मिथ, ब्रेंडन डॉगेट, माइकल नेसर और झाय रिचर्डसन की वापसी हुई है. टीम में एक भी स्पिनर शामिल नहीं है.

प्लेइंग 11 को लेकर क्या बोले कप्तान स्टीव स्मिथ?

चौथे टेस्ट में कप्तानी करने वाले स्टीव स्मिथ ने मीडिया से कहा कि सिलेक्टर्स पिच को करीब से देखने के बाद ही प्लेइंग 11 पर आखिरी फैसला लेंगे. पिच पर करीब 10 मिमी घास है और सतह काफी हरी-भरी नजर आ रही है, जिससे तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की पूरी उम्मीद है.

चार साल बाद अपना पहला टेस्ट खेलने के करीब झाय रिचर्डसन की तारीफ करते हुए स्मिथ ने कहा कि उन्होंने पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी काबिलियत साबित कर दी है.

नहीं बदलेगी ओपनिंग जोड़ी

स्टीव स्मिथ तीसरा टेस्ट नहीं खेले थे, लेकिन अब उनकी वापसी हो चुकी है. स्मिथ की वापसी के चलते बल्लेबाजी क्रम में हल्का फेरबदल देखने को मिलेगा. जोश इंग्लिस टीम से बाहर हो चुके हैं, ऐसे में स्मिथ नंबर 4 पर खेलेंगे.

चौथे टेस्ट में उस्मान ख्वाजा नंबर 5 पर बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ट्रैविस हेड और जेक वेदराल्ड की ओपनिंग जोड़ी को बरकरार रखना चाहता है. पिछले टेस्ट में ट्रैविस हेड ने सीरीज का दूसरा शतक लगाया था. एलेक्स कैरी मैच जिताऊ 106 और 72 की पारियों के बाद नंबर 6 पर बल्लेबाजी जारी रखेंगे, जबकि कैमरन ग्रीन नंबर 7 पर उतरेंगे.

ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है सीरीज

अगर सीरीज की बात करें, तो कंगारू टीम पहले ही एशेज सीरीज अपने कब्जे में कर चुकी है. उसने लगातार तीनों टेस्ट जीते हैं. अब ऑस्ट्रेलिया की कोशिश सीरीज में 4-0 से अजेय बढ़त हासिल करने की होगी, जबकि इंग्लैंड की नजरें सीरीज में पहली जीत दर्ज कर अंतर 1-3 करने पर होंगी.

चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम

ट्रैविस हेड, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, माइकल नेसर, झाय रिचर्डसन.

चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11

जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Aus vs Eng

