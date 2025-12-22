AUS vs ENG 4th Test: चौथे टेस्ट में गुमनाम गेंदबाज को मौका देने की तैयारी, पैट कमिंस ले सकते हैं बड़ा फैसला

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटAUS vs ENG 4th Test: चौथे टेस्ट में गुमनाम गेंदबाज को मौका देने की तैयारी, पैट कमिंस ले सकते हैं बड़ा फैसला

AUS vs ENG: एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न में होगा. कंगारू टीम में 2 बड़े बदलाव हो सकते हैं. पैट कमिंस आराम कर सकते हैं, जबकि दिग्गज ऑफ स्पिनर नाथन लायन की चोट ने परेशानी खड़ी कर दी है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 22, 2025, 01:31 PM IST
AUS vs ENG
AUS vs ENG 4th Test: इन दिनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 सीरीज चल रही है. पहले तीन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने कमाल का खेल दिखाया और सीरीज पर 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. अब बचे हुए दो टेस्ट में इंग्लैंड इज्जत बचाने के लिए खेलेगा. चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा. इससे पहले एक बड़ा अपडेट है. खबर है कि बाकी बचे दो टेस्ट मैचों में कप्तान पैट कमिंस रेस्ट कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन की ऑस्ट्रेलिया टीम में वापसी हो सकती है. उन्हें बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टीम में जगह मिल सकती है. ये गुमनाम खिलाड़ी कंधे की चोट से पूरी तरह उबर चुका है.

दरअसल, एशेज सीरीज से पहले पैट कमिंस 5 महीने तक मैदान से दूर थे. वो चोट से जूझ रहे थे और रिकवर होकर मैदान पर उतरे थे. पहले तीनों मैचों में उन्होंने टीम को जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया. चूंकि अब कंगारू टीम सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर चुकी है, तो बचे हुए दोनों टेस्ट में कप्तान खुद को आराम देकर झाय रिचर्डसन को प्लेइंग 11 में मौका दे सकते हैं.

झाय रिचर्डसन को मिलेगा मौका?

जब ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरा टेस्ट जीता तो पैट कमिंस ने साफ किया था कि वो खुद को आराम दे सकते हैं. ईएसपीएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर कमिंस प्लेइंग 12 से बाहर गए तो झाय रिचर्डसन के नाम पर विचार किया जा सकता है. उनके अलावा ब्रेंडन डोगेट और माइकल नेसर का नाम भी इस रेस में बना हुआ है. एडिलेड टेस्ट से पहले वह टीम के साथ ट्रेनिंग करते भी दिखे थे, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर स्क्वॉड का हिस्सा नहीं थे.

क्यों मैदान से दूर थे झाय रिचर्डसन?

अगर दाएं हाथ के झाय रिचर्डसन टेस्ट टीम में लौटते हैं तो पूरे एक साल बाद वो नेशनल टीम की जर्सी पहनेंगे. आखिरी दफा ये बॉलर भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल था. लेकिन कंधे की समस्या के चलते वो 12 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो गए थे. सिलेक्टर्स को उम्मीद थी कि वह एशेज के अंतिम चरण में उपलब्ध होंगे और अब उनकी वापसी की तैयारी पूरी है. झाय 3 टेस्ट में 11, 15 वनडे में 27 जबकि टी20 के 18 मैचों में 19 विकेट ले चुके हैं.

नाथन लायन का खेलना भी मुश्किल

चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लायन नहीं होंगे. हैमस्ट्रिंग चोट के चलते उनका दोनों ही मैचों में खेलना मुश्किल है. ऐसे में उनकी जगह टॉड मर्फी की एंट्री हो सकती है. उनके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोरी रोचिचोली को पहली बार मौका मिल सकता है, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर मैट कुहनेमन भी एक विकल्प हैं. अब देखना होगा कि किसे मौका मिलता है.

ये भी पढ़ें: साल 2025 में रनों का अंबार लगाने वाले 3 दिग्गज, इस खिलाड़ी ने छुड़ाए गेंदबाजों के पसीने, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

Aus vs Eng

