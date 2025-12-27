12 शतक 10 फिफ्टी और 3553 रन...स्टीव स्मिथ का बड़ा धमाका, एशेज में तोड़ दिया इस दिग्गज का रिकॉर्ड

Australia vs England 4th Test Records: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रही एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने कमाल कर दिया है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे इस मुकाबले में स्टीव स्मिथ ने 9 और 24 रनों की छोटी पारियां खेलकर एशेज के इतिहास में बड़ा कारनामा कर दिखाया. स्मिथ अब एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है.

2010 से ही टेस्ट क्रिकेट खेल रहे स्मिथ के नाम अब एशेज में 72 पारियों में 55.51 की औसत से 3553 रन हो चुके हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 82 पारियों में 3548 रन दर्ज थे. एशेज के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में स्मिथ से आगे अब महान डॉन ब्रैडमैन और जैक हॉब्स हैं. ब्रैडमैन ने जहां 73 पारियों में 89.78 की औसत से 5028 रन बनाए थे, वहीं हॉब्स के नाम 71 पारियों में 3636 रन दर्ज हैं.

एशेज के इतिहास के टॉप रन स्कोरर

सर डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया)- 37 मैचों की 63 पारियों में 5028 रन जैक हॉब्स (इंग्लैंड)- 41 मैचों की 71 पारियों में 3636 रन स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)- 40 मैचों की 72 पारियों में 3553 रन एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया)- 42 मैचों की 73 पारियों में 3222 रन स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया)- 45 मैचों की 72 पारियों में 3173 रन

एशेज 2025-26 में स्मिथ के आंकड़े

एशेज सीरीज 2025-26 में स्मिथ का बल्ला शांत रहा है. उन्होंने 3 टेस्ट की 6 पारियों में 45.33 की औसत से सिर्फ 136 रन बनाए हैं. वह बीमार होने के चलते तीसरे टेस्ट से बाहर थे, लेकिन चौथे टेस्ट में बतौर कप्तान वापसी की है, क्योंकि पैट कमिंस यह मैच नहीं खेल रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मैच का लेखा-जोखा

मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई थी, जिसके जवाब में इंग्लैंड भी 110 रन ही बना सकी. पहली पारी में मिली 42 रन की बढ़त के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 132 रन बनाए. ट्रैविस हेड ने 46 रन की अहम पारी खेली, जबकि स्मिथ ने नाबाद रहकर टीम को 175 रन का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने रखने में योगदान दिया. अब इंग्लैंड इस टारगेट का पीछा कर रही है.

ये भी पढ़ें: 11 मैचों में 767 रन... एलेक्स कैरी ने बदलकर रख दिया 20 साल का इतिहास, Adam Gilchrist के खास क्लब में मारी धांसू एंट्री