AUS vs ENG 4th Test: स्टीव स्मिथ का बड़ा धमाका, राहुल द्रविड़ का खास रिकॉर्ड तोड़ा, अब निशाने पर हैं जो रूट

AUS vs ENG 4th Test: एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी कर रहे स्टीव स्मिथ ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है. वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं.
AUS vs ENG 4th Test: ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा कमाल कर दिया है. वो इस फॉर्मेट में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने भारत के दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है. अब स्मिथ के नाम टेस्ट क्रिकेट में 211 कैच हो चुके हैं. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट की पहली पारी में स्मिथ ने जैक क्राउली का कैच लेकर यह उपलब्धि हासिल कर ली है. अब स्मिथ के निशाने पर नंबर 1 बनने का मुकाम है, जिसे वो जल्द ही हासिल कर सकते हैं.
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इन दिनों एशेज सीरीज चल रही है. 5 मैचों की इस सीरीज के पहले तीनों टेस्ट कंगारू टीम जीत चुकी है. चौथा मुकाबला मेलबर्न में 26 दिसंबर यानी आज से ही शुरू हुआ है. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 152 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड 16 रनों पर 4 विकेट खो चुकी है. खबर लिखे जाने तक उसने 4 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं.
टीम इंडिया के लिए राहुल द्रविड़ ने 1996 से लेकर 2012 तक टेस्ट खेला. इस दौरान उन्होंने 164 पारियों में कुल 210 कैच लिए थे. वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट कैच लेने वाले दूसरे फील्डर थे, लेकिन अब इस लिस्ट में वो एक स्थान नीचे यानी तीसरे नंबर पर खिसक चुके हैं. स्टीव स्मिथ ने 122वीं पारी में 211 कैच पूरे किए हैं.
214- जो रूट
211- स्टीव स्मिथ
210- राहुल द्रविड़
205- महेला जयवर्धने
200- जैक्स कैलिस
अब स्टीव स्मिथ के निशाने पर जो रूट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. रूट ने टेस्ट क्रिकेट में बतौर फील्डर अब तक 214 कैच लिए हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. स्मिथ अब 3 कैच लेते ही रूट का ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे.
