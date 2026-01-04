AUS vs ENG: Joe Root ने एक साथ ध्वस्त किया 2 दिग्गजों का महा कीर्तिमान… अब खतरे में सचिन तेंदुलकर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

AUS vs ENG 5th Test, Joe Root: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने साल 2025 में टेस्ट फॉर्मेट में रनों का अंबार लगाया था. उन्होंने 10 मैचों में 4 शतक और 1 फिफ्टी के दम पर 805 रन कूटे थे. इस बल्लेबाज ने नए साल यानी 2026 में भी यही फॉर्म जारी रखा है. 4 जनवरी को वह एशेज सीरीज के आखिरी मुकाबले में मैदान पर उतरे और इंग्लैंड के लिए फिफ्टी ठोक डाली. वह शतक की तरफ भी बढ़ रहे हैं. रूट ने 50 रन बनाते ही एक नहीं बल्कि क्रिकेट जगत के 2 दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. अब उनके निशाने पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसे वह अगली 2 पारियों में तोड़ सकते हैं.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी मुकाबला सिडनी में चल रहा है. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले तीन विकेट 57 रनों पर गिर गए, लेकिन फिर रूट ने पारी संभाली. पहले दिन लंच तक इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 211 रन बना लिए हैं. रूट 103 गेंदों पर 72 रन बनाकर नाबाद हैं. इस पारी के दम पर उन्होंने इतिहास रच दिया है. आइए जानते हैं किन 2 दिग्गजों के रिकॉर्ड टूटे.

1. जो रूट ने महेला जयवर्धने को इस मामले में पछाड़ा

सिडनी टेस्ट में फिफ्टी लगाते ही रूट ने नंबर 4 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा फिफ्टी-प्लस स्कोर करने के मामले में तीसरे नंबर पर कब्जा जमाया. उन्होंने 65वीं बार यह कमाल किया है, जिसके दम पर श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने को पछाड़ दिया. जयवर्धने ने भी अपने टेस्ट करियर में नंबर 4 पर बल्लेबाजी की थी और इस पोजीशन पर कुल 65 बार 50 या उससे अधिक रन की पारी खेली थी. इस लिस्ट में नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 102 फिफ्टी-प्लस पारियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

2. एस चंद्रपॉल का रिकॉर्ड भी टूटा

दूसरा रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज एस चंद्रपॉल का टूटा है. यह रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने का है. रूट 67 फिफ्टी के साथ अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं. उन्होंने एस चंद्रपॉल को पछाड़ दिया, जिनके नाम 66 फिफ्टी दर्ज थीं. इस लिस्ट में नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 68 फिफ्टी लगाई थीं.

सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड निशाने पर

अब रूट के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का यही वर्ल्ड रिकॉर्ड है. अगर उन्होंने 2 और फिफ्टी लगा दीं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे और सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएगा. इसके लिए रूट को 2 पारियों की जरूरत है. अब देखना होगा कि वह टेस्ट में अगली दो फिफ्टी कितनी जल्दी पूरी कर पाते हैं.

