Advertisement
trendingNow13004826
Hindi Newsक्रिकेट

AUS vs ENG Ashes 1st Test: ऑस्ट्रेलिया पर फूटा चोट का 'बम', पहले टेस्ट से बाहर हुए 3 मैच विनर, बदलना पड़ा स्क्वाड

AUS vs ENG Ashes 1st Test: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ में होगा, लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लगा है. पहले टेस्ट से 3 मैच विनर बाहर हो गए हैं. लिहाजा स्क्वाड में कुछ बदलाव भी हुए हैं. 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AUS vs ENG Ashes 1st Test
AUS vs ENG Ashes 1st Test

AUS vs ENG Ashes 1st Test: एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है. कंगारू टीम पर चोट का बम फूटा है. ऐसा इसलिए क्योंकि पहला मैच शुरू होने से पहले ही कंगारू टीम अपने तीन मुख्य तेज गेंदबाजों को खो चुकी है. पहले कप्तान पैट कमिंस बाहर हुए, फिर सीन एबॉट चोटिल हुए, और अब जॉश हेजलवुड भी हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बाहर हो गए हैं. ये तीनों खिलाड़ी मैच-विनर माने जाते हैं और उनका एक साथ उपलब्ध न होना एशेज की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका है.

तीनों मैच विनर बॉलर हैं

तीनों तेज गेंदबाजों के बाहर होने से ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. खासकर इसलिए, क्योंकि एशेज में तेज गेंदबाजों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है और यह तीनों ही तेज गेंदबाज अकेले के दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं. यही वजह है कि उनका नहीं होना जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका है तो वहीं इंग्लैंड के लिए राहत की बात है.

  • पैट कमिंस- बैक इंजरी के चलते पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे.
  • सीन एबॉट – हैमस्ट्रिंग की चोट से बाहर हो गए हैं.
  • जोश हेजलवुड- हैमस्ट्रिंग के कारण पर्थ टेस्ट से बाहर हैं.

हेज़लवुड की जगह टीम में कौन आया?

हेजलवुड हाल ही में शेफील्ड शील्ड का मैच भी नहीं खेले थे और पर्थ नहीं पहुंचे, जिसके बाद टीम ने उनकी जगह माइकल नेसर को स्क्वॉड में शामिल किया है. नेसर को पहले टेस्ट में प्लेइंग XI में जगह मिलने की पूरी उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकता है ऑस्ट्रेलिया

कमिंस, एबॉट और हेजलवुड तीनों के बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने तीसरे पेसर की जगह खाली हो गई है. यही वजह है कि घरेलू क्रिकेट में कमाल दिखाने वाले ब्रेंडन डोगेट को डेब्यू को मौका मिल सकता है. उनके टेस्ट डेब्यू की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं. इस बात की पूरी संभावना है कि पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड के साथ डोगेट को तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में उतार सकती है.

11 साल में सिर्फ तीसरी बार ऐसा होगा

2014 के बाद यह सिर्फ तीसरी बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया अपनी घरेलू जमीन पर टेस्ट मैच पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड दोनों के बिना खेलेगी.

पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का स्क्वाड

स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, ब्यू वेबस्टर.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: रवींद्र जडेजा और CSK का 13 साल पुराना रिश्ता क्यों टूटा? CEO कासी विश्वनाथन ने कर दिया बड़ा खुलासा

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Aus vs EngAshes 2025-26

Trending news

बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
Asaduddin Owaisi
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
bihar chunav 2025
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा