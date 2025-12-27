Advertisement
trendingNow13054913
Hindi Newsक्रिकेट11 मैचों में 767 रन... एलेक्स कैरी ने बदलकर रख दिया 20 साल का इतिहास, Adam Gilchrist के खास क्लब में मारी धांसू एंट्री

11 मैचों में 767 रन... एलेक्स कैरी ने बदलकर रख दिया 20 साल का इतिहास, Adam Gilchrist के खास क्लब में मारी धांसू एंट्री

Alex Carey: ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने कमाल कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 20 साल बाद कुछ ऐसा किया, जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी है. इस खिलाड़ी ने रनों की बारिश की और दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट के खास क्लब में एंट्री मारी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Alex Carey
Alex Carey

Alex Carey: साल 2025 में जिन खिलाड़ियों ने टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बटोरे हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बैटर एलेक्स कैरी का नाम भी शुमार है. ये खिलाड़ी साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला दुनिया का 5वां बल्लेबाज हैं, लेकिन हम यहां इस रिकॉर्ड की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस कमाल की बात करेंगे, जो कैरी ने 20 साल पुराना इतिहास बदलकर कर दिखाया है. जी हां, एशेज सीरीज 2025-26 में कमाल के फॉर्म में चल रहे कैरी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. एलेक्स कैरी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के दूसरे विकेटकीपर बैटर बन गए हैं और उन्होंने महान बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के खास क्लब में धांसू एंट्री की है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम है, जिन्होंने 5 बार ये कमाल किया था. गिलक्रिस्ट ने 2001 में 870, 2004 में 837, 2005 में 836, 2002 में 792 रन और 2003 में 714 रन ठोके थे. अब कैरी ने 2025 में कुल 767 रन बनाए और वो एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बैटर बने. बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया के लिए 2005 के बाद यानी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. मतलब ये कि उन्होंने अपने इस कमाल के दम पर 20 साल का इतिहास बदल दिया.

2025 में एलेक्स कैरी ने क्या किया?

दरअसल, साल 2025 में कैरी ने 11 मैचों में 47.93 की औसत से कुल 767 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 6 फिफ्टी शामिल रहीं. हाई स्कोर 156 रन रहा. वो इस साल ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ट्रेविस हेड (817 रन) के बाद दूसरे बैटर हैं, जबकि पूरे 20 साल बाद बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने में सफल रहे. कैरी ने इस साल श्रीलंका, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका (WTC फाइनल) और इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण पारियां खेलीं. खास बात ये भी है कि 2025 के अंत तक वह ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप-10 बल्लेबाजों की सूची में भी एंट्री कर चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एक कैलेंडर ईयर में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर

870- एडम गिलक्रिस्ट, 2001

837- एडम गिलक्रिस्ट, 2004

836- एडम गिलक्रिस्ट, 2005

792- एडम गिलक्रिस्ट, 2002

767- एलेक्स कैरी, 2025

714- एडम गिलक्रिस्ट, 2003

एशेज सीरीज 2025-26 में दिखा जलवा

एलेक्स कैरी ने एशेज सीरीज 2025-26 के 4 मैचों में 48.50 की औसत से कुल 291 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 फिफ्टी शामिल हैं. वो ट्रेविस हेड के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. हालांकि चौथे मैच में उनका बल्ला नहीं चला. पहली पारी में 20 जबकि दूसरी पारी में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. यह मुकाबला मेलबर्न में चल रहा है, जिसमें कंगारू टीम ने इंग्लैंड को 175 रनों का टारगेट दिया है. ऑस्ट्रेलिया पहले ही सीरीज को 3-0 से नाम कर चुकी है. देखना होगा चौथा मुकाबला कौन जीतता है.

ये भी पढ़ें: 11 छक्के 5 चौके...IPL 2026 से पहले गरजा MI के घातक खिलाड़ी का बल्ला, रोहित शर्मा के संग बिखेरेगा जलवा

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Alex Carey

Trending news

पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती