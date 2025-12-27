फ्लॉप पर फ्लॉप....इस बल्लेबाज ने खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी, 6 पारियों से टीम को दे रहा 'धोखा', अब होगी छुट्टी?

Jake Weatherald Poor Performance: एशेज सीरीज 2025-26 के जरिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जिस खिलाड़ी को एक तरह से लॉन्च किया, वो अपना जलवा दिखाने में नाकाम रहा है. 4 चार टेस्ट की 8 पारियों में उसने सिर्फ एक फिफ्टी लगाई. बाकी सभी पारियों में वो जल्दी आउट होकर टीम के लिए एक तरह से विलेन बना.
Jake Weatherald Poor Performance: इन दिनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज की धूम है. अब तक तीन टेस्ट हो चुके हैं. सभी ऑस्ट्रेलिया ने जीते. चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहा है. भले ही इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया तीनों टेस्ट जीत चुकी हो, लेकिन उसका एक दांव फ्लॉप हो गया. इस सीरीज के जरिए ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक नए खिलाड़ी का डेब्यू कराया था. उम्मीद थी कि वो कुछ बड़ा करेगा, लेकिन ये खिलाड़ी अपने करियर का शानदार आगाज नहीं कर पाया. वो फ्लॉप पर फ्लॉप होता गया और अब हालात ये है कि शायद उसे आगे मौका ना मिले. इसके पीछे कुछ और नहीं बल्कि उसकी पहली 8 पारियों का खराब प्रदर्शन है.
दरअसल, हर क्रिकेटर चाहता है कि वो अपने इंटरनेशनल करियर का यादगार आगाज करे, लेकिन बाएं हाथ के ओपनर जेक वेदराल्ड ऐसा करने में सफल नहीं हुए. उन्होंने एशेज सीरीज 2025-26 के जरिए टेस्ट करियर का आगाज किया. यह उनकी डेब्यू टेस्ट सीरीज है, लेकिन वो अब तक तीन टेस्ट में बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं. एकमात्र 72 रनों की पारी को छोड़ दें तो हर बार उन्होंने टीम की उम्मीदें तोड़ी हैं. या यूं कहें कि धोखा दिया है. वो चारों टेस्ट में ओपनिंग करने उतरे, लेकिन जल्द ही आउट होकर पवेलियन लौटे.
21 नवंबर 2025 को उन्हें एशेज सीरीज के पहले ही टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला, लेकिन पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए और जीरो पर आउट हुए. दूसरी पारी में 23 रन बना पाए. दूसरे टेस्ट में 72 और 17 रनों की पारियां खेलीं, फिर तीसरे टेस्ट में 18 और सिर्फ 1 रन बना पाए. चौथा मुकाबला भी निराश करने वाला रहा, जिसकी पहली पारी में 10 जबकि दूसरी पारी में 5 ही रन निकले. कुल मिलाकर टेस्ट करियर के पहले चार मैचों में सिर्फ 20.86 की औसत से 146 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से पहली 8 पारियों में सिर्फ एक फिफ्टी आई है. हाई स्कोर 72 रन है.
जेक वेदराल्ड को इसलिए मौका मिला था, क्योंकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन किया था. फर्स्ट क्लास के 80 मैचों में 37.09 की औसत से कुल 5453 रन बनाए थे, जिसमें 13 शतक और 27 फिफ्टी शामिल थीं. हाई स्कोर 198 रन था, लेकिन वो इस फॉर्म को इंटरनेशनल क्रिकेट में कंटिन्यू नहीं कर पाए. वैसे भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में खिलाड़ियों की भरमार है. एक खिलाड़ी बार-बार अगर फ्लॉप हो तो फिर उसे मौका मिलना मुश्किल होता है. लोग ये मान रहे हैं कि जेक वेदराल्ड को तो चार मौके मिले हैं, लेकिन उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और उनका टीम से पत्ता साफ हो सकता है.
