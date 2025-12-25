'बदलाव जरूरी है'...क्या इंग्लैंड टीम के कोच बनने जा रहे रवि शास्त्री? दिग्गज के बयान से मची खलबली

Advertisement
इंग्लैंड क्रिकेट का टेस्ट में बुरा हाल है. एशेज सीरीज 2025-26 के शुरुआती तीनों मुकाबले वह हार चुकी है. कोच ब्रेंडन मैकुलम की जगह पर सवाल खड़े हो गए हैं. टीम के पूर्व स्टार स्पिनर मोंटी पनेसर ने तो कोचिंग में बदलाव की मांग कर दी है.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम की हालत खराब है. वह ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज 2025-26 खेलने गई हुई है और पहले तीनों टेस्ट हारकर सीरीज गंवा चुकी है. बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड के हाथ से सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही सीरीज निकल गई. टीम 0-3 से पिछड़ चुकी है, जबकि अभी दो टेस्ट मुकाबले बाकी हैं. चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होने जा रहा है. इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड क्रिकेट में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है. इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने एक बड़ा सुझाव दिया है. उनका ये मानना है कि इंग्लैंड को अब अपने हेड कोच के तौर पर रवि शास्त्री जैसे अनुभवी और सख्त माइंडसेट वाले शख्स की जरूरत है.

एक इंटरव्यू में इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ऑस्ट्रेलिया को घर में हराना आसान नहीं होता और इसके लिए उस टीम की कमजोरियों को गहराई से समझना जरूरी है. मोंटी पनेसर ने माना कि इंग्लैंड को ऐसे कोच की जरूरत है, जिसके पास ऑस्ट्रेलिया को उसकी ही सरजमीं पर हराने का अनुभव हो और अगर कंगारू टीम को उनके घर में कोई हरा सकता है तो वो रवि शास्त्री हैं, जो न सिर्फ रणनीतिक तौर पर मजबूत हैं, बल्कि खिलाड़ियों के दिमाग के साथ भी काम करना जानते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में रवि शास्त्री का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है?

मोंटी पनेसर ने याद दिलाया कि रवि शास्त्री का कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड शानदार रहा है. उनकी कोचिंग में ही टीम इंडिया ने 2018-19 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती थी. फिर 2020-21 में भारतीय टीम ने एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की. उस वक्त एडिलेड टेस्ट में 36 रन पर ऑलआउट होने और चोटों से जूझने के बाद भी भारत ने सीरीज जीतकर दुनिया को हैरान कर दिया था. यही वजह है कि पनेसर मानते हैं कि शास्त्री को ऑस्ट्रेलियाई हालात की बारीक समझ है, जो इंग्लैंड के काम आ सकती है.

बढ़िया आगाज, लेकिन अब हालत खराब

न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम फिलहाल इंग्लैंड टीम के कोच हैं. उनकी कोचिंग में इंग्लैंड ने शुरुआत में बढ़िया आगाज किया था. मैकुलम क कोचिंग में इंग्लैंड ने पहले 11 टेस्ट में से 10 मुकाबले जीते थे. लेकिन अब जीत का सिलसिला टूट चुका है. इंग्लैंड अगले 33 टेस्ट में से 16 मैच हार चुकी है. उसे ऑस्ट्रेलिया व भारत के खिलाफ बड़ी सीरीज जीतने में भी सफलता नहीं मिली. लगातार असफलताओं के बावजूद क्या ब्रेंडन मैकुलम इंग्लैंड के लिए सही कोच हैं? इस सवाल पर पनेसर ने कहा- नहीं, अब बदलाव का समय आ गया है.

कोच मैकुलम का क्या मानना है?

उधर इंग्लैंड टीम के खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम खुद मानते हैं कि उनका भविष्य उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे काम करने की इच्छा जाहिर की है. वह बतौर कोच आगे भी काम जारी रखना चाहते हैं. उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक है और वह आलोचनाओं के बावजूद खुद को प्रेरित महसूस कर रहे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि मोंटी पनेसर की मांग के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कोच बदलने पर विचार करता है या नहीं.

