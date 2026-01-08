Test में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले लेफ्टी बॉलर, मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, 433 विकेट लेने वाले दिग्गज के बराबर पहुंचे

Most Test Wicket by Left Arm Bowler: टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के ऐसे कई बॉलर हुए हैं, जिन्होंने विकेटों की झड़ी लगाई है. इस लिस्ट में जिस दिग्गज का नाम नंबर 1 पर था, मिचेल स्टार्क ने उसकी बराबरी कर ली है. एशेज सीरीज 2025-26 के 5 टेस्ट में कुल 31 विकेट लेकर स्टार्क ने यह करिश्मा कर दिखाया है.
Most Test Wicket by Left Arm Bowler: इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज 2025-26 की धूम है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही इस सीरीज में मिचेल स्टार्क ने कमाल कर दिया है. मौजूदा सीरीज में 31 विकेट लेकर उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और बनाए. इस प्रदर्शन के दम पर स्टार्क ने एक खास मामले में श्रीलंका के महान स्पिनर रंगना हेराथ की बराबरी कर ली है. मिचेल स्टार्क अब टेस्ट इतिहास में बाएं हाथ के गेंदबाज के तौर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से नंबर-1 बन गए हैं.
बाएं हाथ के दिग्गज स्पिनर रंगना हेराथ श्रीलंका के लिए सालों तक खेले. उन्होंने अपने करियर में कुल 93 टेस्ट खेलकर 170 पारियों में 433 विकेट निकाले थे. अब स्टार्क 200वीं टेस्ट पारी के दम पर 433 विकेट लेने में सफल रहे और उनके बराबर पहुंच गए हैं.
रंगना हेराथ- 433
मिचेल स्टार्क- 433
वसीम अकरम- 414
डैनियल विटोरी- 362
चमिंडा वास- 356
ट्रेंट बोल्ट- 317
मिचेल जॉनसन- 313
जहीर खान- 311
मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के स्टार बॉलरों में शुमार हैं. 2011 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक वह कंगारू टीम के लिए टेस्ट में लगातार खेल रहे हैं. इस दिग्गज ने 104 टेस्ट में 428 विकेट निकाले हैं. स्टार्क के पास सटीक लाइन-लेंथ है. वह एक ही टप्पे से गेंद को अंदर और बाहर ले जाने की क्षमता रखते हैं. सटीक यॉर्कर के दम पर वह कई बार बल्लेबाजों को चकमा दे चुके हैं. अपने टेस्ट करियर में इस दिग्गज ने 618 मेडन ओवर भी निकाले हैं. उनका बॉलिंग औसत 26.44 और इकोनॉमी 3.44 है, जबकि स्ट्राइक रेट 46.18 का है. ये आंकड़े अपने आप में खास हैं.
