AUS vs ENG: अजीबोगरीब ढंग से आउट हुआ ये बल्लेबाज, VIDEO देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

नई दिल्ली: सारी दुनिया पर इस समय क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है. वहीं, दूसरी तरफ एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने हैं. ऑस्ट्रेलिया टीम ने सीरीज पहले ही जीत ली है. वहीं, दोनों के बीच पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का एक धाकड़ प्लेयर इस तरीके से आउट हुआ कि मैदान पर उपस्थित सभी लोग अचंभित हो गए.

पांचवें टेस्ट में इंग्लैंड टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इंग्लिश तेज गेंदबाज स्टूअर्ट ब्रॉड ने पारी का 23 वां ओवर फेंका. इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मार्नस लाबुशेन शॉट खेलने के चक्कर में ऑफ स्टंप से बाहर ही चले गए. गेंद बल्ले से टकराती इससे पहले ही वो गिर पड़े और गेंद उनका विकेट ले उड़ी. मार्नस लाबुशेन फिसलने की वजह से गिर गए थे. उनके आउट होने के अंदाज से सभी की हंसी छूट गई. लाबुशेन इस तरह आउट होने से काफी निराश दिखे

