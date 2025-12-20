AUS vs ENG: पैट कमिंस ने रच दिया इतिहास, टेस्ट में कर दिखाया दिग्गज इमरान खान जैसा करिश्मा

Pat Cummins 150 Test wickets as captain: ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने बड़ा कमाल किया है. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया, जो उनसे पहले सिर्फ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान कर पाए थे. अब वो दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बने हैं, जो इस अद्भुत कारनामा करने वाले प्लेयर बने.
Trending Photos
Pat Cummins 150 Test wickets as captain: ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस अपने एक नए रिकॉर्ड को लेकर चर्चा में हैं. 20 दिसंबर 2025 की तारीख को उन्होंने अपने करियर का एक यादगार दिन बना दिया. एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में कमिंस ने जैसे ही जो रूट का शिकार किया तो रिकॉर्डबुक हिल गई. उन्होंने वो कमाल कर दिखाया, जो उनसे पहले सिर्फ एक क्रिकेटर ही कर पाया था. ये कमाल है टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान 150 विकेट चटकाने का.
सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने टेस्ट में 150 विकेट लेने का महारिकॉर्ड बनाया था. पूरे करियर में बतौर कप्तान इमरान खान ने 187 विकेट निकाले हैं. यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. कमिंस इस महारिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. वो इमरान खाने के बाद बतौर कप्तान 150 टेस्ट विकेट लेने वाले इस मुकाम को हासिल करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे क्रिकेटर बने हैं.
दरअसल, एशेज सीरीज 2025-26 का तीसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 435 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है. चौथे दिन का खेल पूरा होने तक इंग्लिश टीम 6 विकेट गंवाकर 207 रन ही बना सकी है. आखिर दिन जीत के लिए उसे 228 रन चाहिए हैं, जबकि उसके पास सिर्फ 4 विकेट हैं. मुकाबले में कंगारू टीम की पकड़ साफ दिख रही है.
इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने गेंद से कमाल किया है. पहली पारी में उन्होंने 3 विकेट निकाले थे. फिर दूसरी पारी में भी गर्दा उड़ाया. अब तक इस मैच में उनके खाते में कुल छह विकेट आ चुके हैं.
कमिंस ने साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम की कमान संभाली थी. तब से लेकर अब तक वो लगातार बढ़िया प्रदर्शन करते रहे हैं. पैट कमिंस ने बतौर कप्तान अब तक 38 टेस्ट मैचों में 150 से ज्यादा विकेट लिए हैं. इसमें कई बार पांच विकेट हॉल भी शामिल हैं. पूरे टेस्ट करियर में वो 72 मुकाबलों में 315 विकेट ले चुके हैं.