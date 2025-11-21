W W W W W W W: मिचेल स्टार्क के लिए सुनहरी याद बन गई 21 नवंबर की तारीख, 14 साल में पहली बार किया ये कमाल

Mitchell Starc took his first seven wicket haul: मिचेल स्टार्क दुनिया के बेस्ट तेज गेंदबाजों में शुमार हैं. ये खिलाड़ी जब-जब मैदान पर उतरा तब-तब उसने कुछ ऐसा किया कि इतिहास बन गया. एशेज में तो स्टार्क बल्लेबाजों के लिए 'काल' रहे हैं. जब सामने इंग्लैंड हो तो स्टार्क और भी खतरनाक हो जाते हैं. इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं, उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा विकेट अगर किसी टीम के खिलाफ लिए हैं तो वो इंग्लैंड ही है. इस टीम के खिलाफ स्टार्क अब तक 23 मैचों में 104 विकेट ले चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भारत है, जिसके खिलाफ स्टार्क ने 66 विकेट लिए हैं.

अब सवाल ये है कि आखिर मिचेल स्टार्क की इतनी चर्चा क्यों? तो जान लीजिए कि हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि 21 नवंबर 2025 के दिन उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. स्टार्क 14 साल से खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज जो कमाल कर दिखाया है, वो पहले कभी नहीं हुआ था. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में चल रहे पहले टेस्ट में गेंद से तबाही मचाई और इंग्लैंड पर कहर बनकर टूटे. उन्होंने अकेले ही आधी से ज्यादा टीम अकेले ही समेट दी. जी हां. उन्होंने पर्थ में एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 विकेट निकाले और इतिहास रच दिया.

14 साल में पहली बार किया ये कमाल

मिचेल स्टार्क ने अपने 14 साल के टेस्ट करियर में ऐसा पहली बार किया है जब एक टेस्ट पारी में 7 विकेट लिए होंगे. उन्होंने पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 12.5 ओवर फेंके और 58 रन देकर 7 विकेट निकाले. 2011 में डेब्यू करने वाले स्टार्क के 14 साल के करियर में ये यह कमाल पहली दफा हुआ है. इससे पहले उनका एक पारी में बेस्ट 9 रन देकर 6 विकेट था, लेकिन 21 नवंबर को उन्होंने घातक गेंदबाज से एक सुनहरी याद बना लिया.

टेस्ट करियर में 17वीं बार किया ये कारनामा, 400 विकेट भी पूरे

बाएं हाथ के मिचेल स्टार्क ने अपने टेस्ट करियर में 17वीं बार 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है. वहीं इंग्लैंड के खिलाफ ये 5वीं बार है, जब उन्होंने 5 प्लस विकेट लिए है. एशेज में वो अब तक 23 टेस्ट में 104 विकेट ले चुके हैं. करियर के 100वें टेस्ट में उनके नाम 402 विकेट हैं. स्टार्क पिछले कई सालों से कंगारू टीम के लिए इस फॉर्मेट में अहम हथियार बने हुए हैं.

स्टार्क ने इन 7 खिलाड़ियों का किया शिकार

पर्थ टेस्ट में स्टार्क ने अपने पहले ओवर की पहली बॉल पर विकेट निकाला. उन्होंने सबसे पहले जैक क्राउली को चलता किया. फिर बेन डकेत और जो रूट का भी शिकार कर लिया और इंग्लैंड को 3 बड़े झटके दिए. उन्होंने पहले स्पेल में 6 ओवर डाले, जिसमें 17 रन देकर 3 विकेट लिए.फिर दूसरे स्पेल में स्टार्क और खतरनाक साबित हुए. जब दूसरे सेशन में गेंदबाजी आए तो उन्होंने 4 विकेट और चटका दिए. दूसरे सेशन में उन्होंने बेन स्टोक्स को शिकार बनाया, फिर दस एटकिंसन, जेमी स्मिथ और आखिर में मार्क वुड को आउट किया. इस तरह इंग्लैंड की पहली पारी ही खत्म हुई.

मैच का लेखा जोखा...

मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड मुश्किल से 172 रनों तक पहुंच सकी. टीम के लिए सबसे ज्यादा रन हैरी ब्रूक ने बनाए. उन्होंने 61 बॉल पर एक छक्का और 5 चौकों की मदद से 52 रनों की पारी खेली. ओली पोप ने 44 जबकि जेमी स्मिथ ने 33 रन किए. जैक क्राउली, जो रूट, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड का खाता नहीं खुला. अब ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में बैटिंग कर रही है. उसे 0 रन पर ही पहला झटका लग चुका है. जोफ्रा आर्चर ने ओपनर Jake Weatherald को दूसरी बॉल पर चलता किया. ऑस्ट्रेलिया तीसरे सेशन में 1 विकेट खोकर 15 रन बना चुका है.

