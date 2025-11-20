Advertisement
trendingNow13011014
Hindi Newsक्रिकेट

6 साल में पहली बार एक टेस्ट में 2 डेब्यू, टीम ने अचानक कर दिया अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल यानी 21 नवंबर से पांच मैचों की हाई प्रोफाइल एशेज सीरीज का आगाज होगा. इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा. पर्थ में होने वाले एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. जेक वेदराल्ड और ब्रेंडन डोगेट पर्थ स्टेडियम में पहले एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करेंगे, जबकि ब्यू वेबस्टर ने प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह गंवा दी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 20, 2025, 10:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6 साल में पहली बार एक टेस्ट में 2 डेब्यू, टीम ने अचानक कर दिया अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल यानी 21 नवंबर से पांच मैचों की हाई प्रोफाइल एशेज सीरीज का आगाज होगा. इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा. पर्थ में होने वाले एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. जेक वेदराल्ड और ब्रेंडन डोगेट पर्थ स्टेडियम में पहले एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करेंगे, जबकि ब्यू वेबस्टर ने प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह गंवा दी है.

6 साल में पहली बार एक टेस्ट में 2 डेब्यू

6 साल में पहली बार ऐसा मौका आया है, जब ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी टेस्ट मैच में एक साथ दो खिलाड़ियों के डेब्यू होंगे. इससे पहले साल 2019 में कर्टिस पैटर्सन और झाए रिचर्डसन ने श्रीलंका के खिलाफ गाबा में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक साथ टेस्ट डेब्यू किया था. कैमरून ग्रीन की ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. बॉलिंग डिपार्टमेंट में पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी में कैमरून ग्रीन पर अधिक जिम्मेदारी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया ने अचानक कर दिया प्लेइंग इलेवन का ऐलान

ओपनर जेक वेदराल्ड पर्थ में होने वाले एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए फास्ट बॉलर ब्रेंडन डोगेट के साथ टेस्ट डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. जेक वेदराल्ड पहले टेस्ट मैच में उस्मान ख्वाजा के साथ ओपनिंग करेंगे, जबकि मार्नस लाबुशेन हाल ही में कैरेबियाई दौरे से बाहर रहने के बाद अपने पसंदीदा नंबर 3 बैटिंग स्पॉट पर लौटेंगे. मार्नस लाबुशेन के प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की वजह से कैमरून ग्रीन नंबर 6 पर खेलेंगे, जिससे टीम मैनेजमेंट उन्हें गेंदबाजी विकल्प के रूप में रख सकती हैं.

ब्यू वेबस्टर का कट गया पत्ता

ब्यू वेबस्टर को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है, जिन्होंने जनवरी 2025 में भारत के खिलाफ अपने शानदार डेब्यू के बाद से लगातार सात टेस्ट खेले थे. जोश हेजलवुड के हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बाहर होने के बाद ब्रेंडन डोगेट के सेलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट इस बात को सोच रही थी कि मार्नस लाबुशेन को टॉप पर प्रमोट किया जाए या किसी स्पेशलिस्ट ओपनर को मौका दिया जाए. अंत में नॉर्दर्न टेरिटरी के जेक वेदराल्ड को ओपनर के तौर पर मौका मिला है. जेक वेदराल्ड जनवरी 2024 में डेविड वॉर्नर के रिटायरमेंट के बाद उस्मान ख्वाजा के छठे ओपनिंग पार्टनर बन जाएंगे.

पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की Playing XI

जेक वेदराल्ड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डोगेट.

इंग्लैंड की 12 सदस्यीय टीम

बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), मार्क वुड, शोएब बशीर.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Aus vs Eng

Trending news

बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
Shashi Tharoor
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
#heavy rain
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
Supreme Court
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
west bengal vidhan sabha chunav
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
DNA
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
DNA
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
DNA
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
DNA
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद