AUS vs ENG: एक-एक रन को तरसा ये खिलाड़ी...अब करियर पर लगा बड़ा 'दाग', WTC में बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

AUS vs ENG, Jack Crowley: पर्थ में खेला जा रहा एशेज 2025-26 टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. इस हाई-वोल्टेज मैच में इंग्लैंड का यह स्टार ओपनर दो बार क्रीज पर उतरा, लेकिन दोनों लेकिन दोनों अवसरों पर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गया. लगातार दो डक के साथ क्राउली के नाम अब एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

जैक क्राउली अब WTC इतिहास में पहले ऐसे सलामी बल्लेबाज बन गए हैं, जो 10 बार डक पर आउट हुए हैं. मिचेल स्टार्क ने पर्थ टेस्ट की दोनों पारियों में उन्हें आउट किया. पहली पारी में वो पहली गेंद पर उस्मान ख्वाजा को कैच दे बैठे थे और दूसरी पारी की 5वीं बॉल पर स्टार्क ने खुद की गेंद पर उनका कैच लपका.

66 साल बाद दोबारा दोहराई गई शर्मनाक घटना

इतना ही नहीं, लगातार 2 डक के चलते क्राउली ने 66 साल पुरानी घटना दोहराई. एशेज के लंबे इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि सलामी बल्लेबाज दोनों पारियों में बिना रन बनाए आउट हो. आखिरी बार यह घटना 1959 में घटी थी. उस वक्त इंग्लैंड की सलामी जोड़ी ट्रेवर बेली और पीटर रिचर्डसन भी बिना कोई रन जोड़े आउट हो गए थे. उस मैच में ट्रेवर बेली पहली पारी में गोल्डन डक पर आउट हो गए थे, वहीं दूसरी पारी में भी वह 5 गेंद खेलने के बाद खाता नहीं खोल पाए थे. अब क्राउली इस दुर्भाग्यपूर्ण क्लब का हिस्सा बन गए हैं.

इंग्लैंड ने बनाई मैच में पकड़

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने पहली पारी में 172 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया मात्र 132 पर ढेर हो गई. इस तरह इंग्लैंड को 40 रन की बढ़त मिली. शुरुआती झटकों के बावजूद इंग्लैंड मैच में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन जैक क्राउली का फॉर्म टीम के लिए चिंता का कारण बन चुका है. खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 104 रन बना लिए हैं. उसके पास 144 रनों की लीड हो चुकी है.

कैसा है जैक क्राउली का टेस्ट करियर?

जैक क्राउली इंग्लैंड टेस्ट टीम के स्टार बैटर हैं. भले ही वो WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा 10 बार डक पर आउट हुए हैं, लेकिन उनके आंकड़े जबरदस्त हैं. 60 टेस्ट की 109 पारियों में उन्होंने 30.96 की औसत से 5060 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक 19 फिफ्टी और एक दोहरा शतक है.

