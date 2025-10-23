Advertisement
Adam Gilchrist का रिकॉर्ड ध्वस्त, एशिया के 'सिक्सर किंग' बने, 38 साल के रोहित शर्मा ने रच डाला इतिहास

India vs Australia 2nd ODI: टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा ने एडिलेड के मैदान पर बल्ले से तबाही मचाई. उन्होंने 97 बॉल पर 73 रनों की अहम पारी खेली. जिसके दम पर उन्होंने 2 खास रिकॉर्ड बना दिए.

Oct 23, 2025, 04:34 PM IST
Rohit Sharma
Rohit Sharma

India vs Australia 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला चल रहा है. सीरीज के पहले मैच में सिर्फ 8 रन बनाने वाले रोहित शर्मा दूसरे वनडे में पूरे रंग में दिखे. उन्होंने कमाल की बैटिंग का नजारा पेश किया और टीम को 264 रनों तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया. 'हिटमैन' यानी रोहित शर्मा 97 गेंदों पर 73 रन बनाकर आउट हुए. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले. यह पारी इसलिए खास रही क्योंकि रोहित ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट का एक खास रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि वह एशिया की सरज़मीं पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बने.

सबसे पहले रोहित शर्मा के उस रिकॉर्ड की, जिसमें उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट को पछाड़ दिया है. रोहित अब वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बैटर एडम गिलक्रिस्ट को पछाड़ा. जिन्होंने 9200 रन बतौर ओपनर किए थे. रोहित अब 9219 रनों के साथ उनके आगे निकल चुके हैं. इस लिस्ट में नंबर एक पर सचिन तेंदुलकर हैं. जिन्होंने करियर में बतौर ओपनर 15310 वनडे रन किए.

बतौर ओपनर ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

  1. सचिन तेंदुलकर- 15310
  2. सनथ जयसूर्या- 12740
  3. क्रिस गेल - 10179
  4. रोहित शर्मा-  9219
  5. एडम गिलक्रिस्ट- 9200
  6. सौरव गांगुली-  9146

SENA देशों में 150 छक्के पूरे करने वाले पहले एशियाई बैटर बने रोहित

अब बात दूसरे रिकॉर्ड की. जिसने रोहित को एशिया में नया सिक्सर किंग बना दिया. दरअसल, एडिलेड वनडे में 2 छक्के लगाते ही रोहित ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. वह इन 2 सिक्स के दम पर SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 150 छक्के पूरे करने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बने हैं.

रोहित के आंकड़े बेहद शानदार हैं

अगर रोहित शर्मा के करियर पर नजर डालें तो हिटमैन ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 275 वनडे मैचों में 48.69 की औसत से 11249 रन बनाए हैं. जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. ये आंकड़े एक दिग्गज बल्लेबाज की पहचान बताने के लिए काफी हैं. रोहित 2007 से भारत के लिए खेल रहे हैं. और वनडे विश्व कप 2027 खेलना उनका सपना है.

ये भी पढ़े: 'हिटमैन' ने तोड़ा गांगुली का प्रचंड रिकॉर्ड, सचिन-विराट के बाद बने भारत के तीसरे सफल वनडे बल्लेबाज

