Hindi Newsक्रिकेट

AUS vs IND 4th T20I: ऑस्ट्रेलिया टीम में बड़ा बदलाव, न चोट, न दूसरी परेशानी, फिर अचानक क्यों बाहर हो गए ट्रेविस हेड?

Travis Head Released from Australia's squad: ऑस्ट्रेलिया की नजर अब एशेज 2025 पर है. इसी महीने के आखिर में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की इस सीरीज में कंगारू टीम पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरना चाहती है.

Last Updated: Nov 03, 2025, 02:17 PM IST
Travis Head Released from Australia's squad
Travis Head Released from Australia's squad: इन दिनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज रोमांचक मोड़ पर है. 3 मैचों के बाद सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. इसलिए बचे हुए दोनों मैच अहम हैं. चौथा टी20 मुकाबला 4 नवंबर को होगा, जो सीरीज का दिशा तय करेगा, लेकिन इससे ठीक पहले कंगारू टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. टीम के विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनका बाहर होना कंगारू टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह खिलाड़ी अकेले के दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखता है. हेड, भारत के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन करते रहे हैं.

दरअसल, हेड को न तो कोई चोट है और न ही कोई दूसरी परेशानी. उन्हें एक प्लान के तहत रिलीज किया गया है. यह खिलाड़ी एशेज सीरीज 2025-26 की तैयारी के लिए घरेलू क्रिकेट शेफील्ड शील्ड के अगले दौर में तस्मानिया के खिलाफ साउथ ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए खेलेगा. यह मैच इसलिए खास है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इसी महीने अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की एशेज सीरीज खेलनी है. पहले टेस्ट की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने बड़े खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में खेलने को कहा है. हेड के अलावा हेजलवुड, स्टार्क, सीन एबॉट, नाथन लायन, कैमरून ग्रीन, स्टीव स्मिथ भी इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे.

हेड के अलावा ये स्टार भी खेलेंगे घरेलू क्रिकेट

अकेले ट्रेविस हेड ही नहीं बल्कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सीन एबॉट भी अगले मुकाबले में दिखाई नहीं देंगे. यानी टीम अचानक 2 खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की जगह बेन ड्वारशुइस को टीम में शामिल करने का फैसला लिया है.

कुलदीप यादव भी नहीं खेलेंगे

उधर भारतीय टीम में भी बड़ा फेरबदल हुआ है. टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को सीरीज के बाकी मैचों से हटा दिया गया है. वे अब संभवतः भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच होने वाले मैच में खेलेंगे. इसका सीधा मतलब है कि कुलदीप को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले रेड-बॉल मोड में लाया जा रहा है.

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय

Aus vs Indtravis head

