AUS vs IND 5th T20I: बर्थडे पर मिली निराशा, कप्तान सूर्या ने प्लेइंग 11 से किया बाहर, ऑस्ट्रेलिया में टूटा मैच विनर का दिल

AUS vs IND 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टी20 मुकाबला गाबा में चल रहा है. इस मैच में उस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया, जो आज अपना 23वां जन्मदिन मना रहा है. कप्तान सूर्या ने उसकी जगह रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 08, 2025, 02:07 PM IST
AUS vs IND 5th T20I
AUS vs IND 5th T20I

AUS vs IND 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 सीरीज का पांचवां मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है. इस मुकाबले के लिए कप्तान मिचेल मार्श ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रिंकू सिंह को सीरीज में पहली बार मौका दिया है, जबकि तिलक वर्मा को बाहर कर दिया. तिलक वर्मा का आज 23वां जन्मदिन है. इस मौके पर वो प्लेइंग 11 से बाहर हो गए और उनके हाथ निराशा लगी.

अगर तिलक वर्मा आज का मैच खेल रहे होते तो कुछ बड़ा करना चाहते, क्योंकि उनका जन्मदिन है और हर खिलाड़ी अपने बर्थडे को खास बनाना चाहता है, लेकिन तिलक को यह मौका नहीं मिला. कप्तान सूर्या के एक फैसले से उनका दिल टूट गया. टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है. अगर वह यह मैच जीत लेती है तो सीरीज अपने नाम कर लेगी. इतिहास देखें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में कभी टी-20 सीरीज नहीं गंवाई है. आज टीम के पास तीसरी बार सीरीज जीतने का मौका है. 5 टी-20 की इस सीरीज में भारत 2-1 से आगे है. पहला मैच बेनतीजा रहा था.

मैच विनर प्लेयर हैं तिलक वर्मा

23 साल के हो चुके तिलक वर्मा टी-20 के मैच विनर खिलाड़ी हैं. एशिया कप 2025 के फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंदों में नाबाद 69 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी. उस खिताबी जंग को भारत ने तिलक की बढ़िया बैटिंग के दम पर दो गेंद शेष रहते अपने नाम किया था. तिलक टी-20 में बैक टू बैक शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह कमाल किया था.

तिलक ने कितने टी-20 खेले?

भारत के लिए तिलक वर्मा अब तक 36 टी-20 खेल चुके हैं. 33 पारियों में उनके नाम 146.69 के स्ट्राइक रेट से 996 रन दर्ज हैं. वह 2 शतक और 4 फिफ्टी जमा चुके हैं. तिलक जितना स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उतना ही वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ मजबूत हैं. इस खिलाड़ी को फ्यूचर का स्टार माना जा रहा है.

भारत (प्लेइंग इलेवन) अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन) मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

Suryakumar YadavAus vs IndTilak Varma

