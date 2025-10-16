AUS vs IND: टीम इंडिया पर कहर बनकर टूटने को तैयार यह 3 कंगारू, इन मैच विनर्स से कैसे पार पाएगी गिल ब्रिगेड?

AUS vs IND ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं. 19 नवंबर को पहला वनडे होना है. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई. शुभमन गिल कप्तान हैं, जबकि श्रेयस अय्यर को उप कप्तान चुना गया है. टीम में स्टार और मैच विनर खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर तीन ऐसे खतरे हैं, जो टीम इंडिया के होश उड़ा सकते हैं. यह गिल ब्रिगेड पर कहर बनकर टूटने को तैयार बैठे हैं. यहां तीन खतरों से मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल तीन बॉलर से है, जिनमें मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और जोश हेजलवुड का नाम है. यह तीनों जब-जब टीम इंडिया के खिलाफ खेले तब-तब जलवा बिखेरा. अब गिल सेना के सामने इनसे पार पाने की चुनौती रहने वाली है.आइए जानते हैं ये तीनों क्यों बड़ा खतरा माने जा रहे हैं.

टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा होंगे यह 3 खिलाड़ी

1. एडम जंपा

ऑस्ट्रेलिया टीम के भरोसेमंद लेग स्पिनर एडम जंपा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. दुनिया भर में टी20 लीग खेलने वाले इस स्पिनर के पास अच्छा खास अनुभव है. वो कंगारू टीम के लिए मैच विनर खिलाड़ी हैं. खास बात ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुकाबलों में इस स्टार बॉलर ने हमेशा ही बढ़िया किया है. टीम इंडिया के खिलाफ 24 मैचों में इस खिलाड़ी ने कुल 37 विकेट निकाले. उनका औसत 33.32 और इकॉनमी रेट 6 से कम 5.63 का है. जंपा के यह आंकड़े डेब्यू के बाद से अब तक के हैं. अब एक बार फिर जंपा टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाने के लिए बेताब हैं.

2. मिचेल स्टार्क

बाएं हाथ का ये स्टार बॉलर ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा पेस अटैक को लीड करेगा. स्टार्क के पास अच्छा खास अनुभव है. वो 2010 से वनडे खेल रहे हैं और टीम इंडिया के खिलाफ हुए 19 मैचों में कुल 30 शिकार किए है. स्टार्क की इकॉनमी 5.99 है. मतलब वो ज्यादा रन भी नहीं लुटाते और विकेट ले जाते हैं. करियर के 127 मैचों में उन्होंने 244 शिकार किए हैं. इनमें से 102 विकेट से ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर ही आए हैं. मतलब घर में स्टार्क घातक साबित होते हैं.

3. जोश हेजलवुड

ऑस्ट्रेलिया टीम के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार जोश हेजलवुड अपने सटीक टप्पे के लिए पहचाने जाते हैं. एक ही लाइन लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करना उनकी ताकत है, जिसके दम पर ये बॉलर दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाजों का शिकार कर चुका है. हेजलवुड ने भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 11 वनडे मैचों में कुल 17 विकेट निकाले हैं. मतलब ये कि जब-जब ये बॉलर टीम इंडिया के सामने आता तो उसने जलवा दिखाया. अपने वनडे करियर के 93 मैचों में हेजलवुड अब तक 139 विकेट ले चुके हैं. ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर हेजलवुड का जलवा दिखता है. उन्हें अच्छा उछाल मिलता है. ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 41 मैचों में उनके नाम 63 विकेट हैं, जो किसी भी दूसरे देश से सबसे ज्यादा हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर

दरअसल, ऊपर जिन 3 बॉलर के नाम दिए गए हैं. वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए वनडे मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हैं. लिस्ट के टॉप 5 बॉलर हैं, वो अब संन्यास ले चुके हैं. नंबर एक पर ब्रेट ली हैं, जिन्होंने 32 मैचों में 55 शिकार किए थे. इस लिस्ट में उनके बाद कपिल देव, मिचेल जॉनसन, स्टीव वॉ, मोहम्मद शमी, रवींद्र जडेजा जैसे नाम हैं. जंपा इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं, जो इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम का हिस्सा हैं. उनके अलावा लिस्ट में 16वें नंबर पर स्टार्क का नाम है, जबकि हेजलवुड 39वें नंबर पर हैं.

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क और एडम जम्पा.

