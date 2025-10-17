AUS vs IND: ऑस्ट्रेलिया पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, पहला वनडे नहीं खेलेंगे यह 5 स्टार

AUS vs IND: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम मुश्किलों में आ गई है. एक दो नहीं बल्कि 5 खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी ने कप्तान मिचेल मार्श की परेशानी बढ़ा दी है. रेगुलर कप्तान पैट कमिंस चोट के चलते पहले ही इस सीरीज का हिस्सा नहीं बने पाए. अब स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन चोट की वजह से ही पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं. पर्थ में पहला वनडे होना है, इससे ठीक पहले ग्रीन का बाहर होना टीम को इसलिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि 3 खिलाड़ी पर्थ में होने वाले इस मैच को पहले से ही मिस करने वाले थे.इनमें एडम जंपा, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी का नाम है. ये तीनों अलग-अलग वजहों के चलते पहला वनडे नहीं खेल पाएंगे. हालांकि ग्रीन की जगह इनफॉर्म खिलाड़ी मार्नस लाबुशेन को वापस बुलाया गया है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट के आखिरी 5 मैचों में 4 सेंचुरी बनाई हैं.

भारत के खिलाफ पहला वनडे नहीं खेलेंगे यह 5 स्टार खिलाड़ी

1. पैट कमिंस- ऑस्ट्रेलिया टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान हैं, लेकिन इस सीरीज में उनका जलवा नहीं दिखेगा. कमिंस चोट के चलते सीरीज से बाहर हैं. उन्हें स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी. उनकी जगह टी20 के कप्तान मिचेल मार्श ही वनडे सीरीज में टीम को लीड करेंगे.

2. कैमरून ग्रीन- ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर वनडे टीम में शामिल थे, लेकिन सीरीज के आगाज से पहले ही वो पीठ की चोट के चलते बाहर हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया टीम चाहती है कि ग्रीन एशेज तक पूरी तरह फिट जाएं. मेडिकल टीम ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. एडम जंपा- ऑस्ट्रेलिया के स्टार लेग स्पिनर हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ 24 मैचों में 37 विकेट निकाले हैं. वो इस सीरीज का पहला वनडे नहीं खेलेंगे. पारिवारिक कारणों के चलते वो पहला मैच मिस करने वाले हैं.

4. जोश इंग्लिस- यह स्टार विकेटकीपर बैटर पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव से जूझ रहा है. उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगेगा और वो वनडे सीरीज के पहले 2 मैच मिस कर सकते हैं.

5. एलेक्स कैरी- शेफील्ड शील्ड खेलने के चलते एलेक्स कैरी पहला वनडे मिस करेंगे. यह मैच एशेज की तैयारी का हिस्सा है. दूसरे वनडे में कैरी की वापसी तय है.

AUSTRALIA IN BIG TROUBLE IN ODIs vs INDIA - Pat Cummins ruled out.

- Cameron Green ruled out.

- Josh Inglis ruled out of the first 2 ODIs.

- Adam Zampa not available for the 1st ODI.

- Alex Carey not available for the 1st ODI. pic.twitter.com/2kGNFFKwa5 — Cricket Winner (@cricketwinner_) October 17, 2025

मिचेल मार्श के सामने बड़ी चुनौती

वनडे सीरीज में पैट कमिंस की जगह मिचेल मार्श कप्तान हैं. अब उनके सामने पहले वनडे की प्लेइंग 11 बनाने की चुनौती होगी. चूंकि सीरीज में कुल 3 मैच होना है, ऐसे में जो भी टीम पहला मैच जीतेगी, उसके सीरीज जीतने के चांस ज्यादा रहेंगे. अब देखना होगा कि कप्तान मार्श प्लेइंग 11 में किन 11 खिलाड़ियों को मौका देते हैं, क्योंकि सामने मजबूत भारतीय टीम है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है. कप्तान शुभमन गिल चुने गए हैं.

कब-कब होंगे वनडे मैच?

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहले 3 वनडे होंगे, जो 19 अक्टूबर, 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे. इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज भी होगी, जिसका शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया है.

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कूहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क.

ये भी पढ़ें: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले अचानक आई बुरी खबर, टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी पूरी सीरीज से बाहर