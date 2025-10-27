Advertisement
Team India के 5 'हथियार', जो ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में कर देंगे तहस-नहस! टी20 सीरीज में आएगी सुनामी

AUS vs IND T20 Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज का मंच सज चुका है. इस सीरीज में भारत के 5 मैच विनर ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ाने के लिए तैयार हैं.   चार खिलाड़ी पहले इस टीम के खिलाफ जलवा दिखा चुके हैं, जबकि एक खिलाड़ी पहली बार तबाही मचाने उतरेगा.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:28 AM IST
AUS vs IND T20 Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है. 29 अक्टूबर से दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा में होगा. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से मात दी है. शुभमन गिल की कप्तानी में हार झेलनी वाली टीम इंडिया अब टी20 सीरीज में बदला लेना चाहेगी. इस बार कप्तान सूर्यकुमार यादव रहेंगे. इस टूर के लिए टीम इंडिया का ऐलान पहले ही हो चुका है. 

भारत के स्कवाड दमदार है, जिसमें मैच विनर्स की भरमार है. हम यहां उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे, जो इस सीरीज में कंगारू टीम को उसी के घर में तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं. इन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह मिलना तय माना जा रहा है. यह पाचों ही खिलाड़ी कप्तान सूर्यकुमार यादव के मजबूत हथियार भी माने जा रहे हैं. 

टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाका करेंगे यह 5 मैच विनर?

1. हार्दिक पांड्या

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक मैच विनर खिलाड़ी हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 टी20 मैचों में उन्होंने 6 विकेट निकाले और बल्ले से 8 पारियों में 58.75 की औसत से 235 रन किए. उनका हाई स्कोर 71 रन है. हार्दिक इस टीम के खिलाफ 162.06 के स्ट्राइक रेट से रन कूटते हैं. वो इस सीरीज में फिनिशर के रोल में नजर आएंगे. उनके पास लंबे-लंबे छक्के लगाने की जबरदस्त क्षमता है. यही वजह है कि वो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर पर कहर बनकर टूट सकते हैं. 

2. सूर्यकुमार यादव

टी20 में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव अकेले के दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं. उनके पास मैदान के हर कौने में शॉट लगाने की अद्भुत छमता है, इसलिए उन्हें 360 डिग्री प्लेयर भी कहा जाता है. सूर्या ने 9 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32.22 की औसत से 290 रन बनाए हैं. खास बात ये है कि यह रन 172.61 के स्ट्राइक रेट से आए हैं. जिसमें 2 फिफ्टी भी शामिल हैं. अगर सूर्या अपने रंग में दिखे तो फिर कंगारू गेंदबाजी की वो धज्जियां उड़ा सकते हैं. 

3. जसप्रीत बुमराह

टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में स्टार बॉलर हैं. वो अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर मैच का रुख पलटते हैं. बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी हैं. उन्होंने 14 पारियों में 17 शिकार किए हैं. जब-जब ये दिग्गज कंगारू टीम के खिलाफ मैदान पर उतरा तब-तब टीम इंडिया के लिए बढ़िया प्रदर्शन किया. अब 5 मैचों की टी20 सीरीज में बुमराह कंगारूओं के लिए बड़ा खतरा रहने वाले हैं. 

4. अक्षर पटेल

अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर हैं. वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं. कुछ सालों में इस बाएं हाथ के स्पिनर ने बल्लेबाजी में भी दम दिखाया है. अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 9 मैचों में 15 विकेट ले चुके हैं, जबकि बल्ले से 39 रनों का योगदान दिया है. वो अपनी स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करने के लिए पहचाने जाते हैं. एक ही लाइन पर लगातार बॉलिंग करने की क्षमता उन्हें किसी भी देश में विकेट दिला सकती है. यही वजह है कि अक्षर टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार रहने वाले हैं और प्लेइंग 11 में उन्हें जगह मिलना लगभग तय है. 

5. अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा टी20 में टीम इंडिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं. वो पहली गेंद से चौके-छक्के लगाते हैं और टीम को तेज शुरुआत दिलाते हैं. सामने कोई भी बॉलर हो अभिषेक को फर्क नहीं पड़ता. अपने छोटे से करियर में वो कई बड़े कमाल कर चुके हैं. अभिषेक 24 मैचों में 196.08 के स्ट्राइक रेट से 849 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक हैं. अब ये युवा बल्लेबाज कंगारू टीम पर कहर बनकर टूटने को तैयार है. अभिषेक पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर टी20 मैच खेलने उतरेंगे. 

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का शेड्यूल

  • पहला टी20-29 अक्टूबर, कैनबरा
  • दूसरा टी20-31 अक्टूबर, मेलबर्न
  • तीसरा टी20-2 नवंबर, होबार्ट
  • चौथा टी20-6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
  • पांचवां टी20-8 नवंबर, ब्रिस्बेन

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

