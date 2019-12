AUS vs NZ: न्यूजीलैंड को लगा झटका, फर्ग्यूसन नहीं कर पाएंगे पर्थ टेस्ट में बॉलिंग

पर्थ: क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (Australia vs New Zealand) के बीच होने वाले मुकाबलों को फैंस एक 'युद्ध' की तरह मानते हैं. इस समय दोनों ही टीमें पर्थ में डे-नाइट टेस्ट खेल रही हैं. इस मैच में न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज लौकी फर्ग्यूसन (Lockie Ferguson) इस मैच से चोटिल होकर बाहर हो गए हैं.

फर्ग्यूसन ने मैच के पहले दिन केवल 11 ओवर किए थे जिसके बाद उनके दांए काफ में दर्द हो गया और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. शुक्रवार को न्यूजीलैंड टीम प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की. बताया गया कि फर्ग्यूसन के दाएं काफ की मांसपेशियों में खिंचाव हुआ है जिसके कारण वे मैच में आगे गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे. जबकि वे इस मैच में बल्लेबाजी कर सकेंगे.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने ट्वीट में कहा, "फर्ग्यूसन के एमआरआई ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी दाएं काफ में मासपेशियों में खिंचाव है जिससे वे पहले टेस्ट में बाकी समय गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे. वे बैटिंग कर सकते हैं, हम आगे के लिए उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं."

INJURY UPDATE: An MRI scan has confirmed a right calf muscle-tendon strain for Lockie Ferguson which will prevent him bowling in the remainder of the 1st Test, although he is available to bat. Awaiting a further report which will inform the next steps of his recovery #AUSvNZ

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 13, 2019