AUS vs NZ: लैबुशेन ने लगाया दोहरा शतक, स्मिथ को इस मामले में छोड़ा पीछे

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ (Australia vs New Zealand) सिडनी में चल रहे टेस्ट मैच में पहली पारी में 451 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है. इसमें सबसे अहम योगदान मार्नस लैबुशेन का रहा जिन्होंने अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाते हुए अपना सर्वोच्च निजी स्कोर बनाया.

लैबुशेन के करयिर का यह पहला दोहरा शतक है. इससे पहले इसी सीरीज में ही उन्होंने 185 रन का स्कोर बनाया था जो उनके टेस्ट करियर का बेस्ट स्कोर था. इसके साथ वे स्टीव स्मिथ के टेस्ट औसत से भी आगे निकल गए. स्मिथ का औसत जहां अभी 62.84 है तो वहीं लैबुशेन का औसत अब 63.63 हो गया है. वहीं वे इस सीरीज में 490 रन बना चुके और अपने 14 टेस्ट करियर में 1400 रन भी.

यह भी पढ़ें: IND vs SL T20: सीरीज का पहला मैच कल, गुवाहाटी में पिछली बार हुआ था यह फैसला

पहले दिन का खेल ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट के नुकसान पर 283 रन पर खत्म किया था. तब तक लैबुशेन अपनी सेंचुरी पूरी कर चुके थे. दिन का पहला विकेट मैथ्यू वेड का गिरा जब टीम के स्कोर में केवल 5 रन जुड़ने के बाद वे समरविले की गेंद पर बोल्ड हो गए. वेड ने 22 रन की पारी खेली. इसके बाद जल्दी ही ट्रेविस भी मैट हेनरी की गेंद पर वाटलिंग को कैच देकर पवेलियन लौट गए.

Going past Steve Smith's Test batting average

Scoring his first Test double hundred

Closing in on 500 runs in this series

Marnus Labuschagne is having the time of his life!#AUSvNZ pic.twitter.com/EgzUcdhDQr

— ICC (@ICC) January 4, 2020