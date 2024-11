AUS vs PAK ODI: कमबैक मैच में बाबर आजम की निकली हवा, एडम जम्पा ने कर दिया चारों खाने चित, लोगों ने उड़ाया मजाक

Australia vs Pakistan Babar Azam Adam Zampa: इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज के दौरान पाकिस्तानी टीम से बाहर किए गए बाबर आजम की वापसी यादगार नहीं रही. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए. सोमवार (4 नवंबर) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर वह 37 रन बनाकर आउट हो गए. 44 बॉल की पारी में उन्होंने 4 चौके लगाए. बाबर के आउट होने पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनका जमकर मजाक उड़ाया.

ओपनर्स हो गए फेल

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह फैसला सही साबित हुआ. पाकिस्तान ने शुरुआत में ही दो विकेट गंवा दिए. अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब जल्दी आउट हो गए. दो विकेट गिरने के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान और पूर्व कप्तान बाबर आजम ने तीसरे विकेट के लिए 39 रनों की साझेदारी की. बाबर शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन वह फिफ्टी नहीं लगा पाए. उन्हें एडम जम्पा ने अपना शिकार बनाया.

जम्पा ने बाबर को ऐसे बनाया अपना शिकार

18वें ओवर की चौथी गेंद पर बाबर आउट हो गए. जम्पा की गेंद में ज्यादा उछाल नहीं थी. बाबर गेंद की ऊंचाई को नहीं भांप पाए. उनकी गेंद ने ऑफ-स्टंप को हिट किया. वह गेंद से हैरान रह गए और फिर एक नई बहस छिड़ गई कि क्या बाबर बैकफुट पर जाने के बजाय फ्रंटफुट पर इस गेंद को खेल सकते थे. उनकी वापसी को बाबर ने यादगार नहीं बनने दिया. इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद बाबर के लिए यह सीरीज खुद को साबित करने का मौका है.

I think Babar Azam should try to play domestic Cricket due to his inform batting...

He failure is ongoing...

He is not making a good score and almost Pakistan's batting more than 50+ depend only just Babar Azam . pic.twitter.com/MUxzPDmUSw

— Moin Khan (@MoinKha71711786) November 4, 2024