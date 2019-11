AUS vs PAK: नसीम शाह बने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट आगाज करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर

ब्रिसबेन: सोलह साल के पाकिस्तानी पेसर नसीम शाह (Naseem Shah) ने अपने पहले टेस्ट में खास रिकॉर्ड बना लिया है. नसीम गुरुरवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (Australia vs Pakistan) शुरू हुई टेस्ट सीरीज के पहले मैच में खेल कर ऑस्ट्रेलिया में करियर का पहला टेस्ट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. नसीम ने 72 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन पहले दिन केवल 87 ओवरों के भीतर ही टीम आउट हो गई

इयान क्रैग का तोड़ा रिकॉर्ड

केवल 16 साल और 279 दिन के नसीम ने ऑस्ट्रेलिया में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. नसीम से पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान क्रैग के नाम था जिन्होंने 17 साल की उम्र में 1953 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट खेला था. उन्होंने यह मैच मेलबर्न में खेला था.

यह भी पढ़ें: IND vs BAN: ऐतिहासिक मैचों का गवाह है ईडन, यह पहला टेस्ट होगा दोनों टीमों के बीच

यह रिकॉर्ड भी

इसके अलावा नसीम टेस्ट क्रिकेट इतिहास में तीसरे सबसे युवा तेज गेंदबाज भी बन गए हैं. उनसे आगे बांग्लादेश के मोहम्मद शरीफ और पाकिस्तान के आकिब जावेद हैं जिन्होंने तेज गेंदबाज के रूप में अपना टेस्ट में पदार्पण किया था. शरीफ टेस्ट डेब्यू करने वाले जहां तीसरे युवा खिलाड़ी हैं, वहीं आकिब जावेद चौथे स्थान पर हैं.

Pakistan have won the toss and will bat first in Brisbane!

16-year-old Naseem Shah has received his Test cap - what a moment for the young man. #AUSvPAK SCORECARD https://t.co/0d3zlDrR8C pic.twitter.com/ORTnJqF5X8

— ICC (@ICC) November 20, 2019