एक हाथ में बीयर... दूसरे हाथ से कैच, दर्शक की फुर्ती देख दुनिया के उड़े होश, Video ने काटा गदर
AUS vs SA, 1st T20I: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान एक अजब-गजब नजारा देखने को मिला है. एक दर्शक के कैच ने अचानक पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं. फैन के इस कैच के वीडियो ने सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तहलका मचा रखा है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को डार्विन में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में मेहमान टीम साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने इसी के साथ ही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 11, 2025, 08:03 AM IST
AUS vs SA, 1st T20I: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान एक अजब-गजब नजारा देखने को मिला है. एक दर्शक के कैच ने अचानक पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं. फैन के इस कैच के वीडियो ने सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तहलका मचा रखा है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को डार्विन में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में मेहमान टीम साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने इसी के साथ ही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली.

यह घटना ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान 13वें ओवर की है. साउथ अफ्रीका की तरफ से इस ओवर में ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश गेंदबाजी के लिए आए. 13वें ओवर में कॉर्बिन बॉश की चौथी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड ने जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए छक्के जड़ दिया, लेकिन बाउंड्री के बाहर एक दर्शक ने उनका हैरतअंगेज कैच लपके हुए महफिल लूट ली. मजे की बात तो ये रही कि इस दर्शक के एक हाथ में बीयर थी और उसने दूसरे हाथ से बेहतरीन कैच लपकते हुए हर किसी को हैरान कर दिया.

 

दर्शक की फुर्ती देख दुनिया के उड़े होश

इस दर्शक की फुर्ती ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए. सोशल मीडिया पर इस दर्शक के कैच का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. बता दें कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और मिशेल मार्श का विकेट गिरने के बाद स्कोर 30/3 हो गया. इसके बाद टिम डेविड ने 52 गेंदों पर 83 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को संकट से उबारा. टिम डेविड ने अपनी पारी में 8 छक्के और 4 चौके लगाए.

ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन से यह मैच जीत लिया

टिम डेविड के शानदार प्रदर्शन दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 178 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को 179 रनों का टारगेट दिया. जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 161 रन ही बना पाई. साउथ अफ्रीका के लिए रयान रिकेल्टन ने 55 गेंदों पर 71 रन बनाए. रयान रिकेल्टन की पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल था. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड और बेन ड्वारशुइस ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट झटके. ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन से यह मैच जीत लिया.

तरुण वर्मा

तरुण वर्मा मौजूदा समय में Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. त...और पढ़ें

AUS vs SA

;