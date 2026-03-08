298 मैच 7320 रन, 172 कैच और 103 स्टंपिंग.....रिटायर हुई दिग्गज क्रिकेटर, जीत के साथ खत्म हुआ 16 साल का करियर

Alyssa Healy ending her 16 year career: 8 मार्च 2026 का दिन क्रिकेट इतिहास के पन्नों में एक यादगार तारीख होगा. इसकी दो वजह हैं. पहली ये कि टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल होना है, जबकि दूसरी एक दिग्गज कप्तान के सुनहरे करियर पर पूर्णविराम लगा है. जी हां, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट के एक ऐतिहासिक युग का अंत हो गया है. दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज और कप्तान एलीसा हीली ने पर्थ के वाका (WACA) मैदान पर भारत के खिलाफ मिली शानदार जीत के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

298 मैच, 7333 रन, 172 कैच और 103 स्टंपिंग के शानदार आंकड़ों के साथ हीली ने 16 साल के करियर पर पूर्णविराम लगाया. 16 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर के आखिरी मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट से जीत दिलाई. टीम इंडिया को डे-नाइट टेस्ट में 10 विकेट से मात दी. मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की पहली पारी के 198 रनों के जवाब में 323 रन बनाए और फिर दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 25 रनों का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया और तीन दिनों के भीतर टेस्ट जीत लिया.

मैच खत्म होने के बाद एशले गार्डनर और एलिस पेरी ने हीली को अपने कंधों पर उठाकर मैदान का चक्कर लगाया. हीली ने अपने आखिरी मैच की पहली पारी में 13 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में बैटिंग के लिए नहीं उतरीं. उन्हें एक भावुक और यादगार विदाई दी गई, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं.

एलिसा हीली के टेस्ट करियर के आंकड़े

एलिसा हीली दाएं हाथ की स्टार विकेटकीपर हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कंगारू टीम को लीड किया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 टेस्ट मैचों की 17 पारियों में 502 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 29.52 रहा. टेस्ट में उनके बल्ले से तीन फिफ्टी निकलीं.

टेस्ट के अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 126 महिला वनडे खेले, जिनमें कुल 3,777 रन बनाए. औसत 37.02 रहा. इस दौरान 8 शतक और 19 अर्धशतक लगाए.

162 महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 3,054 रन बनाए. औसत 25.45 रहा. इसमें 1 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं.

बतौर कप्तान कितने रन बनाए?

बतौर कप्तान भी हीली हिट रहीं. उन्होंने 32 वनडे में टीम को लीड किया, जिनमें 1,138 रन बनाए. इसमें 3 शतक और 4 फिफ्टी शामिल थीं. वहीं 25 टी20 मैचों में कप्तानी करते हुए 31.33 की औसत से 658 रन बनाए, जिनमें 3 अर्धशतक शामिल थे.