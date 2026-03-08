Advertisement
trendingNow13133597
Hindi Newsक्रिकेट298 मैच 7320 रन, 172 कैच और 103 स्टंपिंग.....रिटायर हुई दिग्गज क्रिकेटर, जीत के साथ खत्म हुआ 16 साल का करियर

298 मैच 7320 रन, 172 कैच और 103 स्टंपिंग.....रिटायर हुई दिग्गज क्रिकेटर, जीत के साथ खत्म हुआ 16 साल का करियर

Alyssa Healy ending her 16 year career: अपने 16 साल के लंबे करियर में एलीसा हीली ने कुल 298 मैच खेले, जिनमें 7320 रन बनाए. 172 कैच पकड़े और 103 स्टंपिंग की. मतलब ऐसी खिलाड़ी, जिसने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में खास योगदान दिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 08, 2026, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (x-@cricbuzz)
फोटो क्रेडिट (x-@cricbuzz)

Alyssa Healy ending her 16 year career: 8 मार्च 2026 का दिन क्रिकेट इतिहास के पन्नों में एक यादगार तारीख होगा. इसकी दो वजह हैं. पहली ये कि टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल होना है, जबकि दूसरी एक दिग्गज कप्तान के सुनहरे करियर पर पूर्णविराम लगा है. जी हां, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट के एक ऐतिहासिक युग का अंत हो गया है. दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज और कप्तान एलीसा हीली ने पर्थ के वाका (WACA) मैदान पर भारत के खिलाफ मिली शानदार जीत के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

298 मैच, 7333 रन, 172 कैच और 103 स्टंपिंग के शानदार आंकड़ों के साथ हीली ने 16 साल के करियर पर पूर्णविराम लगाया. 16 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर के आखिरी मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट से जीत दिलाई. टीम इंडिया को डे-नाइट टेस्ट में 10 विकेट से मात दी. मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की पहली पारी के 198 रनों के जवाब में 323 रन बनाए और फिर दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 25 रनों का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया और तीन दिनों के भीतर टेस्ट जीत लिया.

मैच खत्म होने के बाद एशले गार्डनर और एलिस पेरी ने हीली को अपने कंधों पर उठाकर मैदान का चक्कर लगाया. हीली ने अपने आखिरी मैच की पहली पारी में 13 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में बैटिंग के लिए नहीं उतरीं. उन्हें एक भावुक और यादगार विदाई दी गई, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एलिसा हीली के टेस्ट करियर के आंकड़े

एलिसा हीली दाएं हाथ की स्टार विकेटकीपर हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कंगारू टीम को लीड किया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 टेस्ट मैचों की 17 पारियों में 502 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 29.52 रहा. टेस्ट में उनके बल्ले से तीन फिफ्टी निकलीं.

टेस्ट के अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 126 महिला वनडे खेले, जिनमें कुल 3,777 रन बनाए. औसत 37.02 रहा. इस दौरान 8 शतक और 19 अर्धशतक लगाए.

162 महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 3,054 रन बनाए. औसत 25.45 रहा. इसमें 1 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं.

बतौर कप्तान कितने रन बनाए?

बतौर कप्तान भी हीली हिट रहीं. उन्होंने 32 वनडे में टीम को लीड किया, जिनमें 1,138 रन बनाए. इसमें 3 शतक और 4 फिफ्टी शामिल थीं. वहीं 25 टी20 मैचों में कप्तानी करते हुए 31.33 की औसत से 658 रन बनाए, जिनमें 3 अर्धशतक शामिल थे.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Alyssa Healy

Trending news

ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
Womens Day
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा