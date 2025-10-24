Advertisement
ऑस्ट्रेलिया का मिशन टी20 वर्ल्ड कप... भारत से टी20 सीरीज में बनाया गजब प्लान, एक साथ कर दिए 6 बदलाव

India vs Australia T20I Series: भारतीय टीम के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने गजब का प्लान तैयार किया है. उसने 6 ऐसे बदलाव किए हैं जिसने सबको हैरान कर दिया. ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल कलाई की चोट से पूरी तरह उबरने के बाद वापसी करने के लिए तैयार है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:46 AM IST
India vs Australia T20I Series: भारतीय टीम के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने गजब का प्लान तैयार किया है. उसने 6 ऐसे बदलाव किए हैं जिसने सबको हैरान कर दिया. ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल कलाई की चोट से पूरी तरह उबरने के बाद वापसी करने के लिए तैयार है. वहीं, युवा तेज गेंदबाज माहली बियर्डमैन को भी टीम में शामिल करके चयनकर्ताओं ने चौंकाने वाला फैसला लिया है. दोनों देशों के बीच 25 अक्टूबर को होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे मैच के बाद 29 अक्टूबर से कैनबरा में टी20 सीरीज की शुरुआत होगी.

चोटिल हो गए थे मैक्सवेल

37 वर्षीय ग्लेन मैक्सवेल और 20 वर्षीय माहली बियर्डमैन दोनों सीरीज के अंतिम तीन मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. पिछले सितंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले नेट में गेंदबाजी करते समय मैक्सवेल की कलाई में फ्रैक्चर हो गया था. अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड शुरुआती दो मैच खेलेंगे, जबकि बॉलिंग ऑलराउंडर सीन एबॉट तीन मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. 

कौन हैं बियर्डमैन?

बियर्डमैन का चयन चौंकाने वाला है क्योंकि उन्होंने अब तक केवल पांच लिस्ट 'ए' मैचों और दो बिग बैश मैचों में ही शानदार प्रदर्शन किया है. बियर्डमैन ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम में भी शानदार प्रदर्शन किया था. फाइनल में तीन विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई थी. पिछले साल उन्होंने सीनियर वनडे टीम के साथ इंग्लैंड का दौरा भी किया था, हालांकि उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था.

टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के अहम बदलाव

- ग्लेन मैक्सवेल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 3, 4, 5 मैच खेलेंगे.
- बेन ड्वारशुइस टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4, 5 मैच खेलेंगे.
- जोश फिलिप सभी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों का हिस्सा होंगे.
- माहली बियर्डमैन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 3, 4, 5 मैच खेलेंगे.
- जोश हेजलवुड केवल पहले 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे.
- सीन एबॉट केवल पहले 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे.

वनडे टीम में भी बदलाव

ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को भारत के खिलाफ होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे के लिए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स और बाएं हाथ के स्पिनर मैट कुह्नमैन को टीम में शामिल किया है. बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को शेफील्ड शील्ड ड्यूटी के लिए रिलीज कर दिया गया है. लाबुशेन को शुरू में चोटिल कैमरून ग्रीन की जगह वनडे टीम में शामिल किया गया था. हालांकि, वह सीरीज के दो वनडे मैचों में नहीं खेले थे. वह अब गाबा में न्यू साउथ वेल्स (NSW) के खिलाफ शील्ड मैच खेलने के लिए क्वींसलैंड लौटेंगे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

